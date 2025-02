Racelicentie in 3 dagen: dit kost de intensieve racecursus

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Autovisie-redacteuren Stijn Kuster en Coen Grutters zijn begonnen aan een driedaagse racecursus om zo hun racelicentie te halen. Stijn in Assen, Coen in Zandvoort. De vorige keer las je hoe hun eerste meters niet zonder slag of stoot verliepen en ook in dit vervolg worden de heren flink op de proef gesteld. Ze slijpen de messen en maken zich klaar voor het gevreesde EU-examen.