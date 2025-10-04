Deel dit: Share App Mail Tweet

Meeveren met Corvette of de beuk erin met Aston Martin?

De eerste Corvette met vierwielaandrijving én de eerste met hybridetechniek. Twee primeurs op de Corvette C8 E-Ray Convertible die de fans verdelen. Splijten is eigenlijk een beter woord. En dan had hij ook al een middenmotor… Is de Amerikaanse bullebak zichzelf verloren? We testen hem tegen de Aston Martin Vantage Roadster.

De Corvette C8 E-Ray heeft een grofgebekte V8 met veel inhoud, maar ook een elektromotor om hem te censureren. Dat aanpassingsvermogen levert veel (be)grip op, maar kost hem tegelijkertijd stemmen. Toch schreeuwt hij er bijna 650 pk uit en komt er meer dan 800 Nm los. Op een voor Corvette ongekend beheerste manier. Iets te tam geworden? Gemuilkorfd door milieu-eisen en veiligheidswensen? Wel volgens de haters.

Corvette C8 E-Ray vs. Aston Martin Vantage Roadster

Die zeggen dat de Corvette C8 E-Ray Convertible een voorbeeld moet nemen aan de Aston Martin Vantage Roadster. Die past zich voor niemand aan. Geen hybride of andere elektroconcessies, maar ouderwets de beuk erin. Met 665 pk inmiddels! De nieuwe Vantage Roadster is nog véél sterker en bruter geworden. Daardoor is hij vooral heel erg zichzelf gebleven. Een Britse herrieschopper met een roekeloze V8 van AMG, ontembare oerdriften, veel kabaal en als het dan echt moet, de juiste manieren. Waar voel jij je lekker bij? Ze kosten allebei rond de 300.000 euro en na deze video moet de keuze gemaakt worden. Welke wordt het? De complete reportage lees je hier.