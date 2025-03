Lynk & Co: ‘onze marktlancering was vrij briljant’

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Na een flitsende start is Lynk & Co in rustiger vaarwater terechtgekomen. Europees directeur Nicolas López Appelgren (55) noemt het de stilte voor de storm, want voor dit jaar liggen de verkoopdoelen hoog. En daarin speelt het abonnementsmodel van Lynk & Co een steeds minder belangrijke rol.