Lucid Gravity vs. Porsche Cayenne Coupé: ‘De Amerikaan biedt meer van alles’, maar is hij ook beter?
In de wereld van auto’s die niemand nodig heeft, maar iedereen wil hebben, loopt het nog steeds niet storm met de elektrificatie. Hebben de Lucid Gravity en Porsche Cayenne het in zich om het tij te keren?
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Geniet van onbeperkt toegang tot alle artikelen én iedere twee weken het online magazine.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
Dries rolde via aangeboren interesse in racerij de autowereld binnen, dus het is geen verrassing dat de liefde voor al wat snel is nog steeds overheerst. Maar hij kan net zo enthousiast worden van het slimme ingenieurswerk achter een Toyota Prius of een elektrische auto.
Ook interessant
-
premium Test Gisteren,
Nieuwe Toyota Hilux Electric met 257 kilometer range: ‘niet voor iedereen geschikt’Lees verder
-
Nieuws Gisteren,
40 procent van nieuwe auto’s is elektrisch, maar totale aandeel EV is nog opvallend kleinLees verder
-
Nieuws 29 jul 2026,
De kleinste SUV van Mercedes-Benz komt met een heuse butlerLees verder
-
premium Test 29 jul 2026,
Leapmotor B05: hoe leuk kan een elektrische auto van 25.995 euro zijn?Lees verder
-
Nieuws 29 jul 2026,
Immense Audi Q9 komt naar Nederland, maar is bedoeld voor VS (waar-ie één probleem heeft)Lees verder
-
premium Test 28 jul 2026,
Duurtest Mercedes CLA: dit zijn de belangrijkste verbeterpuntenLees verder
-
Test 28 jul 2026,
Elektrische Mercedes-Benz C-klasse doet het heel anders dan de BMW i3: “Dit is heel goed”Lees verder
-
Test 26 jul 2026,
Dit is de daadwerkelijke actieradius van de MG 4 UrbanLees verder
- Alfa Romeo
- Alpina
- Aston Martin
- Audi
- BMW
- Bentley
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Corvette
- Dacia
- Dodge
- DS Automobiles
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo