Dries van den Elzen
Dries van den Elzen Reportage vandaag
Leestijd: 13 minuten
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Lucid Gravity vs. Porsche Cayenne Coupé: ‘De Amerikaan biedt meer van alles’, maar is hij ook beter?

Lucid Gravity vs. Porsche Cayenne Coupé: 'De Amerikaan biedt meer van alles, maar is hij ook beter?'
(Afbeelding: Jérôme Wassenaar)

In de wereld van auto’s die niemand nodig heeft, maar iedereen wil hebben, loopt het nog steeds niet storm met de elektrificatie. Hebben de Lucid Gravity en Porsche Cayenne het in zich om het tij te keren?

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Dries van den Elzen
Geschreven door Dries van den Elzen

Dries rolde via aangeboren interesse in racerij de autowereld binnen, dus het is geen verrassing dat de liefde voor al wat snel is nog steeds overheerst. Maar hij kan net zo enthousiast worden van het slimme ingenieurswerk achter een Toyota Prius of een elektrische auto.

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