Deel dit: Share App Mail Tweet

Het krankzinnige ontwikkelingsproces achter de duurste Lexus ooit gemaakt

Elke kans om in een Lexus LFA terecht te komen moet verzilverd worden. Het is de belichaming van de Japanse mentaliteit, waarin het streven naar perfectie diepgeworteld zit.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Lexus begon in 2000 met de ontwikkeling en had vijf jaar later een vrijwel productierijpe supersporter klaar. Toch ging er een streep door het werk. De aluminium monocoque was volgens de ingenieurs te zwaar en ze konden vrijwel helemaal opnieuw beginnen.

Lexus stampte speciale carbonafdeling uit de grond

De kale carrosserie moest van carbon worden gemaakt. Lexus had daar nauwelijks ervaring mee, maar toeleveranciers leverden niet de gewenste kwaliteit. Dan doe je het zelf maar. Er kwam een eigen carbonafdeling, inclusief een speciaal ontwikkelde 3D-weefmachine. Het kostte drie jaar extra en een onvoorstelbare hoeveelheid geld, maar honderd kilogram is honderd kilogram.

Legendarische V10 klimt razendsnel tot 9.000 toeren

Alleen al voor de atmosferische 4,8-liter V10 verdient de Lexus LFA een plek in de geschiedenisboeken. De tiencilinder, mede ontwikkeld door Yamaha, levert 560 pk, draait 9.000 toeren per minuut en heeft slechts 0,6 seconde nodig om vanuit stationair toerental de begrenzer te bereiken. Een gewone toerenteller kon dat tempo niet bijhouden, waardoor Lexus een digitaal exemplaar moest gebruiken.

De motor gromt onderin, schreeuwt bovenin en reageert op het gaspedaal alsof er geen elektronica en metaal tussen je rechtervoet en de tien gaskleppen zit. De sequentiële zesbak is inmiddels hopeloos ingehaald door moderne transmissies. Iedere schakelactie komt binnen als een klap op een bokspad en maakt de LFA alleen maar levendiger.

Geen cent verdiend aan de Lexus LFA

Ook het onderstel is raak. De besturing is niet hypernerveus en de achterzijde haalt geen onverwachte kamikazeacties uit. De LFA geeft vertrouwen, communiceert helder en laat zich met grote precisie op het gas plaatsen. Lexus verdiende geen yen aan het project. Maakt niet uit. De LFA moest laten zien waartoe het merk in staat was wanneer alleen het beste goed genoeg was. Dat is gelukt. Inmiddels is dit het sportieve topstuk van de Japanners.