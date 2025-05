PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

In België is net een nieuw museum geopend, de Squadra Abarth & Rally Collection van Guy Moerenhout. Zijn ruim tweehonderd klassieke auto’s staan in een prachtig nieuw pand in Lier, onder Antwerpen. Tachtig procent ervan rijdt, want dat is wat coureur Moerenhout het allerliefste doet.