Ford Puma Gen-E vs. Renault 4: van EV word je echt blij?

Ford Puma Gen-E vs. Renault 4: van EV word je écht blij?
(Afbeelding: Noël van Bilsen)

De Poema’s zongen ooit melancholisch over een houten hart. Die gevoelloosheid heerste ook lang bij EV’s, maar de warmte keert terug. Je moet immers van steen zijn om niet enthousiast te raken van de elektrische Ford Puma en Renault 4.

