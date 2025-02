Efficiëntie van elektromotor is al 97 procent, maar Audi wil meer

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Actieradiusangst zal nooit een plekje krijgen in de DSM-5, de classificatie van psychische stoornissen, want moderne EV’s komen ver genoeg. Toch is de zoektocht naar extra bereik niet voorbij. Betere batterijen en een lagere luchtweerstand zijn quick wins, maar in de elektromotoren valt ook nog iets te halen – heel kleine verbeteringen.