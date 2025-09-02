Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Volkswagen met 70 pk trekt meer aandacht dan supercar

Wat heeft de Volkswagen XL1 gemeen met de Bugatti Veyron en de Volkswagen Phaeton? Het zijn stuk voor stuk heel gave, maar geldverslindende prestigeprojecten van voormalig VW-topman Ferdinand Piëch. De Volkswagen XL1 is een zuinigheidswonder én de voorloper van de moderne plug-in hybride Golf.

De Volkswagen XL1 is het hersenspinsel van de kleinzoon van Ferdinand Porsche. Piëch wist de lat meermaals te verleggen naar een onmogelijk geacht niveau. Uit zijn meedogenloze ambitie ontstonden de 24 Uur van Le Mans winnende Porsche 917 en de Audi Quattro die het autolandschap plus de rallysport op zijn kop zette.

Volkswagen XL1 als eerste plug-in hybride van VW

Piëch realiseerde verder ook de beste limousine ter wereld met de Volkswagen Phaeton, de krachtigste auto met de Bugatti Veyron en wist met de XL1 een zuinigheidswonder te maken die op één liter diesel meer dan honderd kilometer kon afleggen. Het was de eerste plug-in hybride van Volkswagen.

De Volkswagen XL1 is een technologiedrager en net als de eerdergenoemde projecten niet bepaald winstgevend. Om het voorzichtig uit te drukken. Maar de eerzuchtige Piëch keek verder dan de rode cijfers. Het ging hem om het imago van het Volkswagen-concern. Kosten noch moeite werden gespaard voor de XL1. Hij voldoet naadloos aan het predicaat exotische supercar: vleugeldeuren, een carbon monocoque, carbon plaatwerk, carbon-keramische remschijven, een achterin geplaatste motor, achterwielaandrijving, een schroefset en dubbele draagarmen op de vooras.

Tweecilinder diesel

De aandrijflijn van de Volkswagen XL1 is volkser met een gecombineerd vermogen van 70 pk. Dat komt van een 0,8-liter tweecilinder turbodiesel met 48 pk, een zeventraps automaat met dubbele koppeling en een elektromotor met 27 pk. Die laatste is tussen de transmissie en de tweepitter geplaatst, zodat de elektromotor ook de versnellingen kan gebruiken. Voorin ligt een 5,5 kWh-accupakket, waarmee de supergestroomlijnde XL1 vijftig kilometer puur elektrisch kan afleggen.

Technologisch extremisme

Dat bereikt de Volkswagen XL1 vooral door zijn wonderlijke efficiëntie met een luchtweerstandcoëfficiënt van 0,189. Destijds een wereldrecord voor een productiemodel. Los van het technologische extremisme is het ook een uniek ding door zijn uitstraling. Een vriendelijk statement als wereldverbeteraar en dat roept blijkbaar sympathie op, getuige de vele reacties van medeweggebruikers. Ondanks zijn leeftijd oogt hij nog altijd futuristisch. Iedereen is nieuwsgierig, iedereen vindt hem gaaf en niemand herkent hem.