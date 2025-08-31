Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Ford Sierra Cabriolet – toen auto’s openzagen nog een ding was

Een Ford Sierra Cabrio, zegt u? Die bestaat toch helemaal niet? Toch hebben we er een op de cover, in nummer 16 uit 1985. Met dank aan de Berlijnse Ford-dealer en verfraaier Autoveri.

Op dat moment beleeft de Duitse tuningbranche zijn topdagen en een ombouw tot cabriolet is de gewoonste zaak van de wereld. Mercedessen, BMW’s en Porsche worden zonder omhaal onthoofd, evenals brave Ascona’s of Civics.

Ford Sierra Cabriolet

En de Ford Sierra dus. Het verbaast Autoveri dat nog niemand op het idee is gekomen hier een cabrio van te maken, en vol goede moed gaat het aan de slag. Wat ze bij Autoveri niet weten, is dat Ford wel degelijk aan open varianten van de Sierra heeft gewerkt, maar verder dan prototypes van een tweezitter en een Baur-achtige Targa is het niet gekomen.

Autoveri gaat voor een volwaardige vijfzitter, zonder rolbeugel. Dat levert nogal wat uitdagingen op, aangezien er geen tweedeurs Ford Sierra bestaat om de zaag in te zetten. De Sierra heeft een derde (of vijfde) deur, en zomaar de zaag in een liftback zetten zorgt onherroepelijk voor problemen met de torsiestijfheid. Hoofd van het cabrio-project is Jürgen Stamm, die ook de leiding heeft over de autosportafdeling. Samen met carrosseriebedrijf KKI wordt gekeken naar de beste manier om de carrosserie te versterken. Een rolbeugel is vanuit esthetisch oogpunt geen optie. De verstevigingen worden onderhuids in de bodemplaat en rond de wielophangingen verwerkt en ook de A-stijl wordt dikker uitgevoerd.

Bij de eerste rij-indruk lijken de aanpassingen gelukt, al is er nog wel sprake van enig torderen. Een andere uitdaging is het kofferdeksel, dat volledig nieuw moet worden ontworpen. Ook de constructie van neerdraaibare achterzijruiten bezorgt de bouwers kopzorgen. Om voldoende bagageruimte te behouden ligt de kap (net als bij de Escort cabrio) in neergeklapte toestand op de carrosserie.

Minder fraai, maar wel eenvoudiger te realiseren dan een verzonken exemplaar. De kap heeft aan weerszijden naast de kunststof achterruit een driehoeksruitje voor een beter zicht. De zijruiten zijn op dit eerste exemplaar ook van plastic, niet de meest duurzame materiaalkeuze.

De Ford Sierra Cabriolet is geheel volgens de heersende mode voorzien van allerlei spoilerwerk, een speciale grille en extra lampen, maar daar hoef je niet voor te kiezen. Het interieur is volledig met leer bekleed. De ombouwkosten worden geraamd op ongeveer 24.000 gulden, exclusief (driedeurs) donor-Sierra. Er worden ongeveer 100 exemplaren gepland, maar over de werkelijke productieaantallen is niets terug te vinden. Gezien de totale onbekendheid van de Autoveri Sierra kunnen we veilig stellen dat dat aantal niet gehaald is…

Aanbod en prijzen

Voor wie de interesse in deze open Sierra nu is gewekt: onze excuses daarvoor. Een Autoveri Sierra Cabriolet is niet te koop. We hebben zelfs geen idee of het exemplaar op deze pagina’s nog bestaat en of Autoveri überhaupt nog meer exemplaren heeft gebouwd.

Wilt u per sé een open Ford uit de jaren 80, dan heeft u keus uit een Escort mét rolbeugel of een Fox-Mustang zonder. Of u kunt zelf een Sierra ombouwen. Meer smaken zijn er niet.