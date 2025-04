Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi RS E-tron lijkt onverslaanbaar, maar Maserati steelt de show

Ooit botsten de werelden van Audi en Maserati op de vooroorlogse stratencircuits. Bijna honderd jaar later vliegen in Chimay de vonken er weer af door de 925 pk sterke Audi E-tron GT en Maserati GranTurismo Folgore met 761 pk.

Ingedeukte vangrails, versplinterde bumpers, sporen in de grindbak en zwarte rubberstrepen zijn stille getuigen dat het racevirus nog rondwaart in Chimay. Niet zo gek, want zowel het oude, als het huidige verloop van het circuit is na te rijden. Of zou het gelijknamige biermerk een rol spelen bij alle miskleunen? Wij komen niet om te slempen en evenmin om te racen, al was dat best begrijpelijk geweest.

Beruchte straten van Chimay

Audi’s voorvader Auto Union en Maserati wisten de Grand Prix des Frontières op de beruchte straten van Chimay echter nooit te winnen. Een kleine eeuw later is er een nieuwe kans. Op andere disciplines, want de RS E-tron GT Performance en de GranTurismo Folgore zijn vierpersoons elektrische GT’s.

De Maserati GranTurismo is er niet alleen met V6, maar zogezegd ook als elektrische Folgore. Het is de eerste elektrische Maserati en niet alledaags van opzet. Hij heeft drie motoren die goed zijn voor 300 kW per stuk. Eentje op de vooras en eentje voor elk achterwiel met torque vectoring. Dat belooft ouderwets achterwielaangedreven plezier.

Maserati GranTurismo Folgore met 1.224 pk?

De gezamenlijke kracht van de Maserati GranTurismo is 1.224 pk, maar er komt maximaal 761 pk uit. Dat is het continuvermogen dat de 800-volt accu met een nettocapaciteit van 83 kWh kan leveren. Lijkt genoeg, net als het gigantische koppel van 1350 Nm. Dat kan zelfs allemaal op de achterwielen losgelaten worden!

De Maserati GranTurismo belooft een range van 450 kilometer en kan snelladen tot 270 kW. Het onderstel gebruikt luchtvering en variabele dempers om 2260 kg te managen. Met 199.300 euro is het ook de voordeligste GranTurismo. Hoe zal de afschrijving zijn?

Mooiste EV van het moment

De Maserati GranTurismo biedt moderne boordelektronica, een verzorgd interieur, vier volwaardige zitplaatsen en een fantastische vormgeving. Door de lange neus met traditionele grille en organische spatborden ziet niemand dat het een EV is. Het is – als we zo vrijpostig mogen zijn – de mooiste elektrische auto van het moment.

Bijna 1.000 pk

Audi vernieuwde na ruim vier jaar zijn technologische paradepaard, de E-tron GT. De high tech EV-look is gebleven. De prijs van de Maserati geeft ruimte voor het topmodel, de RS E-tron GT Performance van 164.990 euro.

Een vierdeurs die tijdens launch control een paar tellen lang 925 pk levert en 1027 Nm. Anders komt hij tot 748 pk door een motor in de neus en een sterkere op de achteras. Door de update is het accupakket opgewaardeerd tot netto 97 kWh en moet hij 592 kilometer halen. Laden kan hij door 800 volt-techniek met 320 kW.

De Audi RS E-tron GT Performance bevindt zich in een andere prijsrange dan de Maserati GranTurismo, maar niet als de optielijst wordt benut. Een carbon dak voegt bij Audi 4.530 euro toe, de 21-inch wielen 3.805 euro, carbon-keramisch remmen 7.360 euro, vierwielsturing 2.295 euro, sportstoelen 2.415 euro, accenten van geperst koolstofvezel 5.190 euro en Active Air Suspension 8.450 euro.

Onderstelmagie van Porsche

Het onderstel van de Audi RS E-tron GT Performance heeft het ingenieuze schokdempersysteem in combinatie met luchtvering van Porsche. Dat voorziet elke demper van zijn eigen oliepomp om de druk actief te regelen. Het kan de wielen vrijelijk onder de auto laten bewegen, maar de auto ook tegen de G-krachten in laten vechten. Dat alles stuwt de prijs naar bijna 200.000 euro en het duwt hem regelrecht de hoogste GT-regionen in. Het domein van Maserati. Of toch niet? Op de gevaarlijke straten van Chimay kwamen we tot een antwoord en ze bleken daar ook behoorlijk dwars te willen.