PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou
Alpine A290 GTS vs. Lancia Ypsilon HF: dit is de leukste elektrische auto
Dat motorgeluid geen vereiste is voor een onderhoudende rijbeleving, heeft de Alpine A290 al lang en breed bewezen. De Lancia Ypsilon HF leerde ons daarna dat sportieve EV’s meer van elkaar kunnen verschillen dan je wellicht denkt. Maar welke is nou de leukste?
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
Ook interessant
-
Aankoopadvies Lexus LS: is de occasion echt zo betrouwbaar?
-
Jaecoo 7 SHS is niet perfect, maar is voor zijn lage prijs toch behoorlijk goed
-
Tesla Model Y Standard: alle plus- en minpunten van de kale budgetversie
-
Duurtest Mazda 6e: is de EV praktisch genoeg? We zochten het uit
-
Duurtest Mitsubishi Outlander: wordt deze net zo’n succes als de ‘Foutlander’?
-
Autovisie Garage: heel slecht nieuws voor de Nissan Skyline…
-
Rijtest: deze versie van de Skoda Kodiaq scoort zeer goed
-
Deze extreme auto’s moeten jou fan maken van elektrische Formule E
-
Duurtest Alpine A290 GTS: deze unieke rijhulp is juist wél leuk
-
Ford Focus RS en Honda Civic Type R koop je nu voor het geld van een Polo: welke is de leukste?
-
Deze hot hatch-occasion geeft je ongefilterd rijplezier en is nu nog betaalbaar, maar dat begint te veranderen
-
Lotus Emeya vs. Porsche Taycan: Deze EV’s trekken zoveel stroom dat lichten in de omgeving dimmen