Alpine A290 GTS vs. Lancia Ypsilon HF: dit is de leukste elektrische auto

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Dat motorgeluid geen vereiste is voor een onderhoudende rijbeleving, heeft de Alpine A290 al lang en breed bewezen. De Lancia Ypsilon HF leerde ons daarna dat sportieve EV’s meer van elkaar kunnen verschillen dan je wellicht denkt. Maar welke is nou de leukste?

Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.

Geniet van onbeperkt toegang tot alle artikelen én iedere twee weken het online magazine.

Vanaf € 7,92 € 4,99/maand