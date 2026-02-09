Peter Hilhorst
Peter Hilhorst
Alpine A290 GTS vs. Lancia Ypsilon HF: dit is de leukste elektrische auto
(Afbeelding: Jerôme Wassenaar)

Dat motorgeluid geen vereiste is voor een onderhoudende rijbeleving, heeft de Alpine A290 al lang en breed bewezen. De Lancia Ypsilon HF leerde ons daarna dat sportieve EV’s meer van elkaar kunnen verschillen dan je wellicht denkt. Maar welke is nou de leukste?

