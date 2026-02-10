Deel dit: Share App Mail Tweet

Aad (40) bouwde Mercedes-dieselmotor in klassieke Camaro: “Ruim 3 bar turbodruk”

Een Camaro met een OM606-dieselmotor van Mercedes… Voor puristen een regelrechte nachtmerrie, voor bevlogen thuissleutelaar Aad Rodenburg (40) het hoogtepunt van zijn passie voor techniek.

In het komende Autovisie Magazine (nummer 4) duiken we diep in de wereld van engineswaps. We bezochten drie extreem indrukwekkende, maar totaal verschillende creaties. De aftrap is voor Aad en zijn Chevrolet Camaro.

Al bijna twintig jaar in bezit

“Zal ik voor de mooi nog even het grilletje erin schroeven?”, vraagt Aad Rodenburg terwijl hij een oude stoffer van de werkbank pakt. “Ach, laat ook maar. Perfectie doe ik niet aan.” Met een paar grote halen veegt hij het dak en de zijpanelen schoon. Onder de dikke laag stof komt een Camaro uit 1973 tevoorschijn. Aad legt het bezempje terug en blijft nog even naast de Chevrolet staan. “Ik heb ’m nu bijna tweeëntwintig jaar.”

Hij glimlacht en zet de buitenspiegel een tandje rechter. “Toen ik ’m kocht, zat er nog gewoon een zescilinder in, maar daarmee was-ie niet vooruit te branden”, grinnikt hij. “Dus diezelfde week lepelde ik er al een V8 uit een oude Caprice in.” Sindsdien is de Camaro eigenlijk nooit meer hetzelfde gebleven. “Er hebben meerdere V8’s in gelegen. Eerst een stroker, daarna eentje met een supercharger. Later heb ik ook nog twee goedkope turbo’s op een achtcilinder gebouwd, maar dat ging na een poosje stuk.” Aad lacht en haalt z’n schouders op. “Iets te veel turbodruk, denk ik.”

OM606-dieselmotor van Mercedes in een oude Camaro

Toen ontstond het idee om er een diesel in te bouwen. “Daarmee kan ik probleemloos drie bar turbodruk rijden. Dat hoef je met een benzinemotor niet te proberen”, legt Aad uit. Hij heeft een stiekeme voorliefde voor dieselmotoren en is er zelfs dagelijks mee in de weer. “Op m’n werk sleutel ik aan shovels, kranen en ander groot materieel. Daar beginnen de steeksleutels bij maatje 34”, grapt hij. “Als met die machines iets mis is, móét het dezelfde dag gefixt zijn. Dan leer je wel improviseren.” Een kapotte injector, een gescheurde leiding of een vastgelopen lager, hij draait er zijn hand niet voor om.

Vergeleken daarmee is zo’n Camaro eigenlijk niet meer dan een simpel hobbyprojectje, zelfs als er een Mercedes-turbodiesel in moet komen. Want daar is zijn oog uiteindelijk op gevallen, een OM606. Deze 3,0-liter zes-in-lijn viste Aad uit een oude Mercedes E-klasse die hij voor duizend euro op de kop tikte. Vervolgens zette hij er de mechanische brandstofpomp van een oudere OM603 op. Door de brandstoftoevoer te vergroten en een andere turbo op de zescilinder te monteren, wist hij het vermogen flink op te krikken.

‘Het is natuurlijk een beetje nattevingerwerk, maar al gauw had ik met een lasapparaat een paar motorsteunen in elkaar gespetterd’

Het is een allerminst gebruikelijke conversie en dus moest Aad inventief zijn. “Met een heftruck hing ik het blok in de motorruimte en vervolgens pakte ik een rolmaatje erbij. Het is natuurlijk een beetje nattevingerwerk, maar al gauw had ik met een lasapparaat een paar motorsteunen voor de OM606 in elkaar gespetterd”, vertelt hij met een vanzelfsprekendheid die zijn decennialange sleutelervaring verraadt.

Via een speciale adapterplaat is de Mercedes-motor gekoppeld aan een drietraps automaat van GM. “Ik heb daar nieuwe frictieplaten in gezet en de pompdruk verhoogd, zodat deze transmissie met het extra vermogen overweg kan”, legt hij uit. “Het is nu een superbetrouwbare motor zonder elektronica. Er hoeft alleen een slangetje diesel naartoe en dan blijft-ie voor altijd lopen. Dat in een klassieke Amerikaan vormt voor mij het beste van twee werelden.”

Circa 400 pk uit een Mercedes-turbodiesel

Hoe sterk de OM606 nu is, weet Aad niet precies. “Ik gok dat hij zo’n 400 pk heeft. Dat kan deze motor makkelijk aan. Ze gaan pas stuk bij 600 pk, maar ik vind dit spannend genoeg”, zegt Aad als hij het gaspedaal nog eens diep intrapt. Waarvan akte. Met een koppelkromme die de klinkers uit de straat lepelt, spinnen de achterwielen in alle drie versnellingen door.

Met zijn vormloze zitjes en simpele heupgordeltje, doet de Camaro niet eens een poging om je op je plek te houden. “Eng hè?”, vraagt hij lachend. Aan het onderstel is niet veel gebeurd. “Met een paar droplinks heb ik hem wel twee inch verlaagd. Ook zit er een lekker korte eindoverbrenging in voor een nog snellere acceleratie”, vertelt Aad.

“Ik wil er nog water-methanolinjectie op bouwen, dat werkt eigenlijk als een chemische intercooler. Maar ja, ik vind nu al amper tractie, dus eerst maar eens een set dragslicks eronder. Dan wil ik met m’n zoons naar Zandvoort om te kijken wat-ie op de vierhonderd meter doet.”