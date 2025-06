Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo word je rijinstructeur

Iedereen die begint met het halen van zijn of haar rijbewijs kent het wel: de spanning die je voelt zodra je in de auto stapt, en de eerste kilometers die je aflegt. Maar misschien nog wel belangrijker is de rijinstructeur, de man of vrouw met wie je talloze uren in de auto doorbrengt.

Deze instructeur leert je niet alleen autorijden, maar helpt je ook om vertrouwen in jezelf te krijgen op de weg. Wat veel mensen echter niet weten over het beroep van rijinstructeur is dat het een veelzijdige functie is met uiteenlopende taken en contacten met diverse mensen.

Meer dan alleen schakelen

Rijinstructeur wordt gezien als een beroep dat niet voor iedereen is weggelegd. Je moet niet alleen het verkeer en de mensen in het verkeer goed kunnen inschatten, maar ook veel weten over de verkeersregels. Daarnaast is het belangrijk dat je goed met mensen kunt omgaan.

Sommige leerlingen hebben al veel kennis van autorijden en stappen gemotiveerd de auto in. Andere leerlingen zijn juist bang of onzeker wanneer ze achter het stuur plaatsnemen. Het is uiteindelijk de bedoeling om iedereen te laten slagen binnen een normaal traject. Iedere rit is daarom weer anders voor een instructeur.

Als rijinstructeur moet je over een aantal kernkwaliteiten beschikken om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Zo is het belangrijk dat je geduldig en meelevend bent. Daarnaast moet je in staat zijn om opbouwende kritiek te geven en leerlingen zelfvertrouwen te laten ontwikkelen. Dit alles is zeker niet eenvoudig om te bereiken

Dit is het moment om in te stappen

Wie overweegt om rijinstructeur te worden, treft een goed moment. Door de aanhoudende drukte bij het CBR én de groei van het aantal rijschoolleerlingen is de vraag naar instructeurs hoog. Steeds meer rijscholen zoeken versterking, zowel in loondienst als voor zelfstandige samenwerkingen.

De opleiding tot rijinstructeur volg je via een WRM-cursus. Die bestaat uit theorie, praktijk en een verplichte stage. Je leert niet alleen de lesstof, maar ook hoe je die op een duidelijke manier overbrengt. Na het behalen van je certificaat kun je direct aan de slag. Houd er wel rekening mee dat de opleiding behoorlijk wat kost en dat het geen traject is dat je ‘even snel’ afrondt.

Kansen in Limburg

Met name in Limburg is de vraag naar instructeurs groot. Rijscholen in de regio zoeken mensen die zich willen inzetten voor veilige verkeersdeelnemers van de toekomst. Werken in Maastricht biedt bijvoorbeeld volop kansen voor wie het leuk vindt om les te geven in een stedelijke omgeving met veel variatie in verkeer en leerlingen. Je leert leerlingen omgaan met complexe verkeerssituaties én laat ze de charme van de stad ontdekken.

Ook het werken in Venlo is interessant voor rijinstructeurs die houden van afwisseling. Hier vind je zowel beginnende leerlingen als heropstappers, en de omgeving biedt volop mogelijkheden om praktijkervaring op te doen van stadsritten tot landelijke wegen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Wat zijn nou echt de voordelen van rijinstructeur zijn? Je bent altijd onderweg, hebt hele verschillende dagen en hebt de mogelijkheden om de lessen in te plannen. In het kort ben je ondernemer van je eigen auto.

Daar staat tegenover dat je scherp moet blijven, letterlijk en figuurlijk. Je zit naast leerlingen die nog leren, dus je let op details én op de bigger picture. Dit beroep is een combinatie van een aantal prachtige factoren en zeker heel uniek zeker het proberen waard!