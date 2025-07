Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo schaf je zonder grote spaarrekening tóch die droomauto aan!

Niet iedereen heeft een flinke spaarpot, maar dat betekent niet gelijk dat een droomauto buiten bereik is. Er zijn verschillende manieren om je ideale auto aan te schaffen, zelfs als je niet het volledige bedrag in één keer kunt ophoesten.

In dit artikel zetten we de opties overzichtelijk op een rij om je bolide financieel haalbaarder te maken.

Wat kun je missen?

Voordat je op zoek gaat naar die droomauto, is het verstandig om eerst te bepalen wat er financieel haalbaar is. Hoeveel ruimte is er binnen je budget? Heb je spaargeld dat je (deels) kunt inzetten? En wat kun je maandelijks missen zonder dat het ten koste gaat van andere belangrijke uitgaven? Door je financiële situatie helder in kaart te brengen, voorkom je dat je straks naar auto’s gaat kijken die helemaal niet haalbaar zijn.

Maak een goede inschatting van wat je nodig hebt

Om te beginnen is het belangrijk om precies te weten wat je nodig hebt. Wat kost die auto van je dromen nu precies? En wie weet geldt er wel ergens een mooie aanbieding. Houd daarbij niet alleen rekening met de aanschafprijs, maar ook met alle bijkomende kosten. Denk aan een hogere verzekeringspremie voor een sportauto, het onderhoud van een oldtimer of de wegenbelasting. Vergeet bovendien niet dat een auto snel in waarde daalt. Door vooraf de totale kosten in kaart te brengen, weet je precies wat je je kunt veroorloven.

Dit zijn je alternatieven

Je weet nu wat je kunt missen en wat je nodig hebt. Maar wat als blijkt dat je droomauto toch net boven je budget ligt? Geen zorgen, er zijn manieren om die auto tóch op je oprit te krijgen.

Ga op zoek naar een tweedehands model

Als het prijskaartje van een nieuwe droomauto toch wat te hoog gegrepen is, kan een occasion een aantrekkelijk alternatief zijn. Tweedehands auto’s zijn vaak een stuk goedkoper in aanschaf en de grootste afschrijving heeft meestal al plaatsgevonden. Let wel op de staat van de auto en de onderhoudshistorie, zodat je geen kat in de zak koopt.

Persoonlijke lening

Wil je de auto niet in één keer volledig uit eigen zak betalen? Dan kun je ook geld lenen via een persoonlijke lening bij een bank of kredietverstrekker. Je leent een vast bedrag tegen een vaste rente en looptijd, waardoor je vooraf precies weet waar je aan toe bent. Het voordeel is dat je de auto direct op jouw naam zet en je eigenaar bent.

Wel is het belangrijk om goed te kijken naar de looptijd. Je wil immers niet al uitgekeken zijn op de auto terwijl je nog jaren moet aflossen. Bovendien lopen de rentekosten flink op na verloop van tijd. Daarnaast is een autolening een flinke financiële verplichting, dus zorg ervoor dat je zeker weet dat je deze verplichting ook in de toekomst kunt dragen.

Private lease

Wil je niet in één keer een groot bedrag uitgeven en liever voor vaste maandlasten kiezen? Dan is private lease een optie. Je betaalt dan een vast bedrag per maand waarin vrijwel alles zit inbegrepen: onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Alleen brandstof komt daar nog bij. Zeker als je graag regelmatig van auto wisselt of geen zorgen wilt over afschrijving, kan dit aantrekkelijk zijn.

Let wel op het aantal kilometers dat je rijdt, want extra kilometers kunnen flink in de papieren lopen. Goed om te weten: na afloop van je contract lever je de auto weer in, je bent hier dus geen eigenaar van.

Op afkoop

Een andere optie is een auto kopen op afkoop, ook wel gespreid betalen genoemd. Dit kan soms rechtstreeks bij de dealer. Net als bij leasen betaal je een vast maandbedrag, maar het verschil is dat de auto uiteindelijk echt van jou wordt. Let wel goed op de rente, bijkomende kosten en de looptijd. Hoe langer je erover doet om af te betalen, hoe duurder de auto uiteindelijk wordt. Vergelijk dus goed de voorwaarden voordat je in stapt.

Belastingvoordelen voor ondernemers

Ben je ondernemer? Dan kun je mogelijk profiteren van fiscale voordelen bij de aanschaf van een auto. Denk aan investeringsaftrek, btw-teruggave of het afschrijven van de auto als bedrijfsmiddel. Wel moet je dan een deel van de auto zakelijk gebruiken en goed bijhouden hoeveel kilometers je privé en zakelijk rijdt. Laat je hierover goed adviseren door je boekhouder of accountant, want de regels verschillen per situatie.

Droomauto dichterbij dan je denkt?

Je hoeft geen miljonair te zijn om in een jaloersmakende auto te rijden. Met een realistisch doel, een goede inschatting van je financiële situatie en eventueel een passende financieringsvorm kom je al een heel eind. Weeg alles goed af en voor je het weet scheur jij, (financieel) verantwoord weg in je droomwagen.