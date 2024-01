Deel dit: Share App Mail Tweet

Weg met die eigen auto, ga voor een auto via abonnement!

Een eigen auto bezitten wordt steeds minder aantrekkelijk. Vanuit verschillende oogpunten is het niet meer altijd nodig, en levert het tevens soms disproportionele (en onverwachte) kosten op. Ook is het milieutechnisch niet meer altijd goed te verkopen om een eigen auto te hebben, zeker niet wanneer deze veel stilstaat.

Dat je bij het opgeven van de eigen auto automatisch overgeleverd bent aan het openbaar vervoer is tegenwoordig niet meer waar. Er zijn hele leuke, duurzame en voordelige andere opties die het verkennen waard zijn. Welke alternatieven voor de eigen auto je wilt kennen, en welke het beste is?

Een auto via abonnement

Wist je dat er tegenwoordig ook een abonnement op een auto bestaat, zoals je dat bijvoorbeeld hebt op Netflix? Bij Netflix ben je niet eigenaar van de films en series, maar kun je uiteraard wel alles kijken. En dat is waar het om draait toch? Zo werkt het ook bij Bipi, je rijdt in een auto op basis van een abonnementsmodel.

Je geeft hier aan hoe lang je in een auto wilt gaan rijden (vanaf één maand), en zij zorgen dat er binnen enkele dagen een nieuwe auto voor de deur staat waarin je direct kunt wegrijden. Je mag uiteraard zelf kiezen welke auto dit wordt, ze hebben een ruime keus. En heb je tijdens je abonnement een andere auto nodig omdat je bijvoorbeeld een extra gezinslid erbij hebt gekregen? Dan kun je de auto gemakkelijk inwisselen voor een ruimere. Alles is aanpasbaar tíjdens de looptijd van het abonnement, dat is wat Bipi uniek maakt. En hoe is de verzekering en het onderhoud geregeld, zul je je wellicht afvragen. Nou, dat is inbegrepen. Het enige wat jij hoeft te doen is af en toe tanken!

Snel een auto nodig voor een (korte) rit

Heb je behoefte aan een auto die je direct vandaag kunt gebruiken voor een rit naar een plotseling zieke vriend aan de andere kant van het land? Ook dan hoef je niet uit te zoeken welke treinen en bussen je kunt pakken. Er zijn namelijk ook ontzettend handige deelplatformen waarmee je in een paar klikken voor een dag, twee dagen of een week een auto kunt huren.

Geen gedoe met verzekeringen en andere zaken, dit wordt allemaal door het platform geregeld. Je zult verbaasd zijn over de mogelijkheden in jouw buurt!

Oud, maar goud

De meest duurzame en voordelige manier is wel de meerijd optie, door middel van het (eeuwen)oude carpoolen of liften. Ook hier zijn allerlei leuke online sites en apps voor. Doordat bestuurders reviews aan elkaar geven, weet je zeker dat je een vertrouwde chauffeur hebt. Wel een optie die vooral geschikt is in de grotere steden, bijvoorbeeld wanneer je tussen Den Haag en Utrecht moet forensen. Toch kan het leuke en mooie momenten opleveren en ben je ook nog eens heel duurzaam bezig, en kun je de kosten delen. Ook deze optie is het verkennen waard!

Kortom, met bovenstaande mogelijkheden wordt de drempel om de eigen auto op te geven wellicht iets verlaagd. Zeker als je uitrekent wat je dit op maandelijkse basis scheelt, zal dit je enthousiasme doen toenemen. Met het steeds meer thuiswerken is een eigen auto lang niet altijd meer nodig, en dat is goed voor het klimaat én voor de eigen portemonnee. Een klassieke win-winsituatie!