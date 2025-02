Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat kun je verwachten tijdens je eerste rijles?

Voor de eerste keer achter het stuur zitten kan een spannend moment zijn. Toch is er geen reden om je zorgen te maken: tijdens een proefles is het precies de bedoeling dat je op je gemak wordt gesteld en op een laagdrempelige manier leert kennismaken met proefrijden.

Tijdens de proefles start je meestal met een korte introductie met je rijinstructeur. Benieuwd wat je precies kan verwachten van je eerste rijles? Lees dan snel verder.

Eerste kennismaking en uitleg

Tijdens de eerste rijles leer je voor het eerst kennismaken met het zitten in de rijdersstoel. Hoe moet ik precies mijn spiegels instellen, wat is er allemaal te zien op het dashboard en hoe gebruik ik de koppeling? Al dit soort basisvaardigheden worden tijdens de eerste les rustig doorlopen. Uiteraard wordt er niet van je verwacht dat alles meteen goed gaat, het gaat juist om kennismaken. De eerste rijles is tevens een goed moment om je vragen te stellen en te bespreken als je met eventuele zenuwen kampt. De instructeur zal al jouw vragen beantwoorden en ervoor zorgen dat je de basisprincipes begrijpt. Een proefles autorijden hoeft dus helemaal niet zo spannend te zijn.

De eerste meters rijden

Na het krijgen van een uitleg over de basisprincipes, start het rijden. Vaak betekent dit dat je een paar keer oefent met de pedalen en het sturen terwijl je auto nog stilstaat. Ga je leren rijden in een schakelauto, dan word je ook bijgepraat over het gebruik van de koppeling en de versnellingspook. Dit is anders ten opzichte van een automaat waarin dit voor je wordt geregeld als het ware en je daardoor volledig kan concentreren op sturen en het regelen van de snelheid. Bij dit proces wordt je stap voor stap begeleid door je instructeur die je zal aanmoedigen en instrueren. Vaak begin je met oefenen op een rustige weg of op een parkeerplaats, zodat je rustig kan wennen aan de auto. Hier kan je ook leren hoe je rustig bochten neemt en moet afremmen en stoppen. Mocht er iets fout gaan, dan kan de instructeur altijd ingrijpen. Hierdoor is leren rijden bij een rijschool altijd een veilige optie.

Evaluatie en vervolgstappen

Na een uurtje zit de eerste les erop. De instructeur bespreekt hoe de eerste les ging en geeft je wat feedback. De eerste les zegt natuurlijk nog niet superveel over je eigen rijstijl die je nog moet ontwikkelen, maar na een paar lessen kan er wel al inzicht worden vergaard hoe lang je er mogelijk mee bezig gaat zijn. De proefles kan zo helpen bij het ervaren van het rijden en kan helpen met het maken van een goed plan voor je rijopleiding. En, voor je het weet, rijd je vol zelfvertrouwen de weg op!