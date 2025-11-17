Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom 2025 nog hét moment is om een elektrische occasion te kopen

De markt voor tweedehands elektrische auto blijft groeien. Met een ruimer aanbod en lagere prijzen wordt elektrisch rijden bereikbaar voor een steeds grotere groep automobilisten. Toch roept 2025 belangrijke vragen op: hoelang blijven de voordelen nog bestaan en wat verandert er vanaf 2026?

In dit artikel lees je waarom dit jaar nog gunstig kan zijn om een tweedehands elektrische auto aan te schaffen. Bovendien lees je tips waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te maken.

Waarom 2025 het ideale jaar is om nog een elektrische occasion te kopen

Voor wie overweegt een tweedehands elektrische auto aan te schaffen is 2025 nog een belangrijk jaar. Dit is het laatste jaar waarin je profiteert van volledige vrijstelling van wegenbelasting (MRB) voor emissievrije auto’s. Vanaf 2026 geldt nog maar 70% korting op het normale tarief. Hierdoor zal elektrisch rijden iets duurder worden in vaste lasten.

Ook de bijtelling verandert. Vanaf 2026 verdwijnt het verlaagde tarief voor nieuwe elektrische auto’s en geldt het standaardpercentage van 22%. Voor tweedehands elektrische auto’s ligt dat echter anders: de bijtelling wordt bepaald op basis van datum eerste toelating van de auto. Koop jij nog in 2025 een elektrische occasion die bijvoorbeeld in 2021 nieuw is geregistreerd, dan profiteer je nog van het lage bijtellingspercentage dat in 2021 gold (zolang de 60-maandenregeling loopt). Pas als die 60 maanden voorbij zijn, geldt het nieuwe tarief van 22%.

Kortom: wie dit jaar nog een tweedehands elektrische auto aanschaft, kan profiteren van lagere vaste lasten én nog enkele jaren van een gunstig bijtellingspercentage.

Waarom juist nu overstappen naar een elektrische tweedehands auto interessant is

Het aanbod van elektrische occasions is groter dan ooit. Auto’s met moderne accutechniek, hogere actieradius en snelladen zijn ruim beschikbaar. De techniek is bewezen betrouwbaar en onderhoudskosten zijn doorgaans lager dan bij brandstofauto’s.

Bovendien zijn de energiekosten per kilometer nog altijd gunstig, zeker bij thuisladen. In combinatie met de huidige vrijstelling van MRB zorgt dat voor lage maandlasten. Een elektrische occasion kopen in 2025 betekent dus rijden met de voordelen van een nieuwe elektrische auto, maar voor een veel lagere aanschafprijs.

Waar moet je op letten bij het kopen van een elektrische occasion?

De belangrijkste factor blijft de accuconditie. Bij aankoop van een elektrische occasion bij een officiële merkdealer heb je direct inzicht in de capaciteit van het accupakket en daarmee actieradius. Zo kun je altijd rekenen op zekerheid over de accu.

Let ook op software-updates, laadmogelijkheden en garantievoorwaarden. Veel fabrikanten bieden nog garantie op de hoogvoltaccu tot 8 jaar na eerste registratie. Een auto moet goed onderhoudsverleden en recente softwareversies is vaak de veiligste keuze.

Goed voorbereid de overstap maken

Een elektrische occasion kopen in 2026 is vooral slim wanneer je weet waar je op moet letten. Controleer de accu, onderhoudshistorie en software. Zo rijd je jarenlang voordelig en milieuvriendelijk. De combinatie van lagere gebruikskosten en steeds betere techniek maakt elektrisch rijden niet alleen duurzaam, maar ook praktisch aantrekkelijk.