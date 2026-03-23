Toyota Corolla Cross valt op als betrouwbare gebruikte SUV

Het is geen geheim dat Toyota betrouwbare auto’s maakt. Wat dat betreft is het merk altijd een verstandige keuze als je een occasion wilt kopen waar je op kan steunen. De reputatie van Toyota geldt ook voor nieuwe modellen, zoals de Corolla Cross, die nu al een hit is.

Sinds Toyota heeft besloten om “geen saaie auto’s meer te maken” gaat het als een tierelier. Het merk behoorde al tot de populairste autofabrikanten ter wereld, maar nu de auto’s er ook nog eens goed uitzien en een overwegend dynamische wegligging hebben, valt er helemaal weinig te klagen.

Het razendsnelle succes van de Toyota Corolla Cross

Het succes wordt mede gedragen door de komst van nieuwe modellen, zoals de Corolla Cross. Toyota onthult ‘m in 2020 en twee jaar later debuteert hij op de Nederlandse markt. Hij vult het gat op tussen de uitdagende C-HR en de grote, populaire RAV4, en is een schot in de roos. Binnen no-time wordt het een van de bestverkochte auto’s ter wereld.

Wat maakt de Corolla Cross zo betrouwbaar?

De Corolla Cross heeft een tamelijk anoniem uitstraling en een neutraal, comfortabel rijgedrag. Het is zeker niet de spannendste auto in het gamma van Toyota, maar dat hoeft ook niet. Deze compacte SUV is vrijwel letterlijk en figuurlijk een veilige keuze. Hij is groot, ruim, praktisch en betaalbaar.

Wat de Corolla Cross ook erg interessant maakt, is dat hij profiteert van Toyota’s voorbeeldige en verdiende reputatie op het gebied van betrouwbaarheid. De fabrikant steekt veel energie in het perfectioneren van de bouwkwaliteit en dat is te merken. Toyota’s vertonen zelden problemen en de onderhoudskosten zijn laag. Dat je tot 10 jaar fabrieksgarantie krijgt, versterkt het vertrouwen.

Altijd hybride, meerdere uitvoeringen

De Toyota Corolla Cross is sinds zijn debuut in een klein aantal smaken geleverd, die stuk voor stuk een hybride krachtbron aan boord hebben. Aanvankelijk heb je de keuze uit een 1.8 Hybrid met 140 pk of een 200 pk sterke 2.0 Hybrid.

Beide uitvoeringen hebben voorwielaandrijving en zijn op papier ongeveer even zuinig met een verbruik van rond de 1 op 20. Dat zal te maken hebben met het feit dat de instapversie wat harder moet werken. Als je de extra poen kan missen, is daarom de krachtige uitvoering aan te raden. Die komt net wat beter op gang voor een auto van dit formaat.

Door het succes van de Corolla Cross komt Toyota trouwens na enkele jaren al met een update om de auto op te frissen. Vanaf modeljaar 2025 krijgt de crossover een bijgepunte neus en binnenzijde, plus wat technische wijzigingen ter verbetering van de rijbeleving. Zo is hij bijvoorbeeld wat stiller geworden.

Afgezien daarvan blijft de 140 pk sterke versie hetzelfde, maar vervangt Toyota de 200 pk sterke uitvoering voor een variant met 180 pk. Dat lijkt een downgrade, maar in de praktijk is hij net zo rap en zuinig als zijn voorganger. Bovendien heeft de Corolla Cross voortaan standaard ledkoplampen en stoelverwarming.

Wat kost een tweedehands Toyota Corolla Cross?

De Corolla Cross is in Nederland nog geen vijf jaar te koop, er zijn al meer dan 7.000 exemplaren geregistreerd. Ook staan er honderden modellen te koop als occasion. Door de kwaliteit en betrouwbaarheid van het merk hebben Toyota’s een relatief hoge restwaarde en de Corolla Cross is wat dat betreft geen uitzondering.

De goedkoopste Toyota-modellen zijn pas net onder de 30.000 euro gezakt. Met een beetje geluk vind je een exemplaar voor minder dan 25.000 euro met een hoge tellerstand. Zoals je hierboven hebt gelezen zijn er in feite drie uitvoeringen van de Toyota Corolla Cross, dus let op het motortype en bouwjaar.

Dat het over het algemeen betrouwbare auto’s zijn, wil overigens niet zeggen dat je lukraak een tweedehandsje kunt aanschaffen. Let altijd goed op wat je koopt en controleer vooral ook de onderhoudshistorie. De volledige garantie van 10 jaar is bijvoorbeeld alleen geldig als je na een bepaalde datum bij een officiële Toyota-dealer bent geweest.