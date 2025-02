Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe werkt shortlease en voor wie is het geschikt?

Voor bedrijven die behoefte hebben aan een tijdelijke oplossing voor mobiliteitsbehoeften kan shortlease uitkomst bieden. Shortlease biedt namelijk dezelfde voordelen van het leasen, maar het heeft een korter lopend contract en daardoor ook minder verplichtingen.

Hierdoor is het niet alleen ideaal voor start-ups, maar ook voor seizoensgebonden werk of zelfs medewerkers die een tijdelijk contract hebben. In dit artikel zetten we daarom uiteen hoe shortlease precies werkt en wie er het meeste baat bij kan hebben.

Wat is shortlease?

Bij shortlease huur je een auto voor een periode van één tot twaalf maanden. Dit is dus een stuk korter dan een ‘normaal’ leasecontract dat gemiddeld vaak meerdere jaren duurt. Het belangrijkste voordeel van shortlease is daarom ook de flexibiliteit van het contract. Je kunt namelijk maandelijks je contract opzeggen of verlengen, afhankelijk van de behoefte van jouw bedrijf.

In de ruil hiervoor kunnen de maandelijkse kosten wel wat hoger oplopen bij een langlopend contract waarbij de kosten meer zijn verspreid. Verder geldt bij shortlease dat kosten voor het onderhoud, de verzekering en wegenbelasting inbegrepen zijn in de prijs, wat ook wel een all-in formule wordt genoemd. Hierdoor kan je rekenen op transparantie en zal je niet te maken krijgen met onverwachte kosten.

Voor wie is shortlease interessant?

Voor bedrijven die op zoek zijn naar een tijdelijke mobiliteitsoplossing komen vaak uit bij shortlease. Dit kan betekenen dat je medewerkers op de proef hebt, seizoenskrachten in dienst hebt of een project hebt voor een bepaalde tijd waarvoor vervoer geregeld moet worden.

Ook zelfstandigen en start-ups die nog niet precies weten hoe de toekomst eruit gaat zien, doen er ook goed aan voor shortlease te kiezen. Het is een handige optie om snel aan extra voertuigen te komen zonder hiervoor langdurige contracten te moeten tekenen. Shortlease biedt zo een fijne uitkomst voor bedrijven die zonder extra kosten en risico’s waar je wel mee te maken hebt, zoals bij een langlopend leasecontract. Dat maakt short financial lease zo aantrekkelijk.

Voordelen en overwegingen

Shortlease is tevens een aantrekkelijke optie voor bedrijven die voor een korte periode een extra voertuig nodig hebben, zoals tijdens een drukke periode in het jaar of voor een speciaal project. Wel blijft hierbij een aandachtspunt dat de maandlasten hoger kunnen liggen dan met langlopende leasecontracten, wees hier dus op bedacht. Voordat je het contract van bijvoorbeeld Volkswagen leasen afsluit, blijft het zoals altijd belangrijk goed te kijken naar de voorwaarden en te kijken of het aanbod aansluit bij je zakelijke behoeften.