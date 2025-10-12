Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe je met een strafblad toch een autoverzekering kunt afsluiten

Een fout uit het verleden hoeft je niet je toekomst op de weg te kosten. Toch lopen mensen met een strafblad vaak tegen gesloten deuren aan als ze een autoverzekering willen afsluiten.

Verzekeraars zien hen als een verhoogd risico, met als gevolg dat aanvragen worden geweigerd of premies flink hoger uitvallen. Maar er zijn wél mogelijkheden.

Waarom een strafblad invloed heeft op je verzekeringsaanvraag

Verzekeraars bepalen hun premies en acceptatiebeleid op basis van risicoanalyse. Daarbij kijken ze naar factoren zoals leeftijd, schadeverleden en het rijgedrag, maar ook naar justitiële antecedenten.

Verkeersgerelateerde veroordelingen zoals rijden onder invloed of joyriden worden zwaarder gewogen dan bijvoorbeeld belastingfraude. Ook recidive en recente delicten wegen zwaarder. Verzekeraars hanteren eigen richtlijnen en werken vaak met herverzekeraars die extra eisen stellen bij verhoogd risico.

Verplichte WA-verzekering: geen verzekering is geen optie

Iedereen die een auto bezit of gebruikt, is wettelijk verplicht minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Deze verplichting geldt óók voor mensen met een strafblad.

Zonder verzekering riskeer je boetes van het RDW of CJIB, mogelijke schorsing van je voertuig én volledige aansprakelijkheid bij schade. Boetes kunnen oplopen tot ruim 400 euro per overtreding.

Onverzekerd rijden is bovendien strafbaar en kan je opnieuw in juridische problemen brengen. Dat wil je dus voorkomen.

Wat moet je melden bij een aanvraag (en waarom dat belangrijk is)

Belangrijk: verzekeraars hebben géén directe inzage in jouw justitiële documentatie. Ze beschikken niet over toegang tot jouw strafblad of justitiële gegevens omdat deze onder de privacywetgeving vallen.

Dat betekent dat verzekeraars uitsluitend mogen afgaan op wat jij zelf meldt in de aanvraag. Wel stellen ze vaak acceptatievragen over strafrechtelijke antecedenten. Die vragen moeten duidelijk geformuleerd zijn.

Een vage of suggestieve vraag zoals “Bent u ooit in aanraking geweest met politie of justitie?” verplicht jou niet automatisch tot het melden van alles. Alleen als de vraag specifiek is, bijvoorbeeld gericht op veroordelingen in de afgelopen acht jaar, ontstaat er een meldplicht.

Acceptatievragen bij een verzekering

Verzekeraars stellen acceptatievragen zoals:

Bent u in de afgelopen acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie?

Bent u ooit veroordeeld voor een (verkeers)delict?

Heeft u een rijontzegging gehad wegens alcohol of drugs?

Alleen wanneer een verzekeraar dit soort vragen expliciet stelt, ben je verplicht ze naar waarheid te beantwoorden. Verzekeraars hebben geen toegang tot jouw strafblad; ze gaan uit van jouw eigen opgave.

Wat als je informatie verzwijgt?

Als je een relevante veroordeling niet meldt terwijl de vraag daar wél expliciet naar vroeg, en dit later aan het licht komt, dan kan dat leiden tot ingrijpende gevolgen.

Verzwijg je informatie die je had moeten melden? Dan kan dit leiden tot:

Weigering van schadevergoeding

Ontbinding van de polis met terugwerkende kracht

Aangifte van verzekeringsfraude

Wees dus altijd transparant. In veel gevallen helpt toelichting bij de acceptatie, zeker als het om een eenmalig incident gaat of als je inmiddels aantoonbaar schadevrij rijdt.

Waarom eerlijkheid ook kansen biedt

Een veelvoorkomende valkuil is dat mensen denken dat ‘vergeten’ of ‘niet zeker weten’ voldoende excuus is. Maar de wet gaat uit van wat jij redelijkerwijs behoort te weten. Bij twijfel moet je dus actief navraag doen of extra toelichting geven in je aanvraag.

Ook kun je bij gevoelige kwesties vooraf contact opnemen met de verzekeraar of bemiddelaar om te bespreken hoe je het beste kunt handelen.

Het voordeel van openheid is dat sommige gespecialiseerde verzekeraars bereid zijn maatwerk te bieden. Zij kijken naar de context van je verleden, bijvoorbeeld of het incident eenmalig was, of dat je sindsdien een aantoonbaar stabiel en schadevrij leven leidt.

Eerlijkheid werpt dus niet alleen juridisch zijn vruchten af, maar vergroot ook de kans op acceptatie bij de juiste verzekeraar.

Een autoverzekering voor moeilijke gevallen

Word je afgewezen door reguliere verzekeraars? Dan hoeft dat geen probleem te zijn. Wil je een autoverzekering afsluiten met een strafblad? Dan kan dat via geennee.nl.

Via geennee.nl kun je een autoverzekering afsluiten van de Vereende. Dit is een verzekeraar die zich richt op mensen met een strafblad, betalingsachterstanden of rijontzeggingen. Deze WA-autoverzekering is duurder dan gebruikelijk en biedt beperkte dekking, maar is wél wettelijk geldig en voorkomt dat je onverzekerd rijdt.

Uniek aan geennee.nl is dat je direct ziet wat je premie wordt, zonder een langdurig offertetraject.

Hoe bouw je weer vertrouwen op bij verzekeraars?

Als je eenmaal verzekerd bent via De Vereende, is dat geen eindstation. Je kunt toewerken naar een overstap naar een reguliere verzekeraar. Dit kan door:

Jarenlang schadevrij te rijden

Eventueel een defensieve rijopleiding te volgen

Inzicht te geven in herstel, zoals reclassering of verklaring goed gedrag

Ook schadevrije jaren tellen mee, hoewel sommige verzekeraars beperkingen hanteren in de overdraagbaarheid hiervan.

Zakelijk rijden met een strafblad

Het is ook mogelijk om een zakelijke autoverzekering af te sluiten. Er gelden soms strengere eisen. Geef bij de aanvraag aan dat het om zakelijk gebruik gaat. Voor zzp’ers of ondernemers kan dit invloed hebben op de premie of dekkingsvoorwaarden.