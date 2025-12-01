Deel dit: Share App Mail Tweet

Fiscale veranderingen in 2026: wat shortlease-rijders moeten weten

Met het oog op de fiscale veranderingen die op stapel staan voor 2026, wordt het voor ondernemers steeds belangrijker om mobiliteitsoplossingen te kiezen die zowel flexibel als toekomstbestendig zijn.

Juist nu wet- en regelgeving in beweging is, biedt shortlease ondernemers de vrijheid om snel te schakelen, zonder vast te zitten aan langdurige leasecontracten of risico’s rondom restwaarde. In dit artikel zetten we de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2026 op een rij en leggen we uit waarom shortlease ook in het nieuwe fiscale klimaat een slimme keuze blijft.

Overzicht: welke fiscale veranderingen komen eraan?

Het kabinet voert in 2026 opnieuw een aantal aanpassingen door op het gebied van autobelastingen, waarmee elektrisch rijden verder wordt gestimuleerd en het gebruik van brandstofauto’s duurder wordt. De belangrijkste wijzigingen:

Bijtelling elektrische auto’s: verhoging van het bijtellingspercentage en verlaging van het verlaagde tariefplafond.

BPM voor brandstofauto’s: verdere stijging van de belasting op basis van CO₂-uitstoot.

Motorrijtuigenbelasting (MRB): hogere tarieven voor benzine- en dieselvoertuigen.

Subsidie- en aftrekregelingen: voortzetting met aanpassingen in MIA en Vamil; SEPP stopt voor zakelijke rijders.

Let op: sommige wijzigingen zijn onderdeel van het Belastingplan 2026 en zijn ten tijde van schrijven (november 2025) nog niet definitief vastgesteld. In dit artikel maken we duidelijk onderscheid tussen wat definitief is en wat nog in de politieke besluitvorming zit.

Bijtelling 2026: hoe verandert het voor elektrische en hybride auto’s?

In 2026 verandert de bijtelling voor nieuwe volledig elektrische auto’s opnieuw:

Het verlaagde bijtellingspercentage stijgt van 16% naar 17%.

De cap (het maximumbedrag waarvoor het verlaagde percentage geldt) daalt van €30.000 naar €25.000.

Over het meerdere boven dit bedrag geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Voorbeeld: Bij een elektrische auto van €40.000 betaal je in 2026 17% bijtelling over de eerste €25.000 en 22% over de resterende €15.000.

Voor plug-in hybrides (PHEV’s) geldt het standaardtarief van 22%, net als voor brandstofauto’s. Er is géén verlaagd tarief meer van toepassing. Deze verhoging in bijtelling maakt het aantrekkelijker om flexibel te blijven: bedrijven kunnen met shortlease inspelen op veranderende tarieven en jaarlijks herzien welk voertuig fiscaal het gunstigst is.

BPM en motorrijtuigenbelasting: hogere kosten voor brandstofauto’s

De BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) wordt in 2026 verder verhoogd voor auto’s met een verbrandingsmotor. Het tarief is gekoppeld aan CO₂-uitstoot, en door een aanpassing in de schijven gaan met name modellen met een hogere uitstoot (benzine en diesel) meer belasting opleveren bij registratie.

Voor de MRB (motorrijtuigenbelasting) geldt dat:

Brandstofauto’s duurder worden in gebruik.

Volledig elektrische auto’s blijven in 2026 nog vrijgesteld van MRB.

Deze vrijstelling loopt af per 1 januari 2027, tenzij politiek anders beslist.

Voor bedrijven met een gemengd wagenpark loont het om tijdig te heroverwegen welke voertuigen nog rendabel zijn. Door middel van shortlease kunnen verouderde modellen op korte termijn vervangen worden zonder de verplichting van lange looptijden.

Subsidies en regelingen voor elektrische shortlease-auto’s

Voor zakelijke shortlease zijn enkele stimuleringsregelingen relevant. De SEPP (Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren) geldt niet voor zakelijke gebruikers en loopt eind 2025 af. De focus ligt voor ondernemers vooral op:

MIA (Milieu-investeringsaftrek): Tot 36% van het investeringsbedrag aftrekbaar bij aanschaf van elektrische bedrijfsauto’s, afhankelijk van het type voertuig. Geldt voornamelijk bij koop of financial lease, maar bij sommige operationele leasevormen kan de leasemaatschappij hiervan profiteren.

Vamil-regeling: Biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten willekeurig af te schrijven, wat liquiditeitsvoordeel kan opleveren.

Let op: voor shortlease-contracten korter dan 12 maanden zijn deze regelingen in de regel niet van toepassing, maar ze beïnvloeden wél het aanbod en de leaseprijzen van elektrische modellen.

Waarom shortlease aantrekkelijk blijft ondanks fiscale veranderingen

De fiscale verschuivingen zorgen ervoor dat het moeilijker wordt om langetermijnkeuzes te maken rondom mobiliteit. Juist daarom kiezen steeds meer bedrijven voor shortlease:

Flexibiliteit om jaarlijks te wisselen van type auto of aandrijving.

Geen langdurige verplichtingen: contracten vanaf 1 maand.

Geen restwaarderisico bij fiscale of technologische veranderingen.

Snel anticiperen op nieuw beleid, subsidies of emissie-eisen.

Klaar voor fiscale zekerheid?

De fiscale spelregels rondom zakelijk leasen veranderen in 2026 opnieuw. Hogere bijtelling, stijgende BPM en strengere emissie-eisen vragen om een flexibele mobiliteitsstrategie. Shortlease biedt bedrijven de ruimte om snel aan te passen zonder langlopende verplichtingen.