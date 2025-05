Deel dit: Share App Mail Tweet

Een hobbel op de weg: wat je moet doen bij pech of een verkeersongeval

De lente is begonnen, de dagen worden langer en er komen weer een hoop feestdagen aan. Genoeg reden om de weg op te gaan en te genieten van alles wat Nederland te bieden heeft. Je gaat er natuurlijk niet van uit, maar toch moet je rekening houden met het scenario dat er iets gebeurt.

Straks begeeft jouw auto het, of erger, je raakt verwikkeld in een ongeval. Hoe vervelend en onvoorspelbaar het ook is, je kunt met een aanvullende autoverzekering ervoor zorgen dat jijzelf en jouw auto hierop voorbereid zijn zodat je op het moment zelf snel en adequaat kunt handelen.

Veiligheid boven alles

Het kan iedereen, altijd en overal gebeuren. Pech of een ongeluk met je auto. In zo’n situatie staat jouw eigen veiligheid, die van de medepassagiers én van andere weggebruikers uiteraard voorop! Dus in het geval dat je jouw auto aan de kant van de weg moet zetten, let dan op de volgende punten:

Zet je alarmlichten aan.

Trek een veiligheidsvest aan.

Alle passagiers moeten aan de rechterkant uitstappen.

Wacht achter de vangrail in de berm.

Wanneer er een vangrail aanwezig is, probeer jouw auto er dan zo dicht mogelijk tegenaan te zetten.

Draai je stuur naar de vangrail toe. Hiermee voorkom je dat je het verkeer wordt ingeduwd wanneer een andere auto tegen je aanrijdt.

Beter voorkomen dan genezen

Hoewel je er niet op zit te wachten, is het niet verstandig om waarschuwingslampjes op je dashboard te negeren. Wel zit er een verschil tussen een rood en een oranje lampje. Als je op de snelweg rijdt wil je natuurlijk het liefst niet stoppen. Bij een oranje lampje hoeft dat ook niet maar bij een rood lampje wel. Wel geldt: laat je auto controleren wanneer het oranje lampje brandt en rijd niet te lang door. Zo voorkom je dat je onnodig meer schade (en kosten) riskeert en verklein je de kans op pech.

De redder in nood

Mocht je er niet met een waarschuwing vanaf komen, maar jouw auto stopt er plotseling mee of je krijgt onverwachts een lekke band, dan kun je niet anders dan je auto aan de kant van de weg zetten en rekenen op pechhulp. Hoewel je ook een losse pechhulpverzekering kunt afsluiten, is het voordeliger om voor een aanvullende verzekering te kiezen. Een voordeel is ook dat je het overzicht gemakkelijk kunt behouden, omdat alles via dezelfde verzekeraar verloopt.

Ook wanneer je verwikkeld bent geraakt in een ongeval kun je kiezen voor aanvullende dekking bovenop jouw autoverzekering zodat de pechhulp goed geregeld is.

Schade regelen

In geval van een aanrijding of ander ongeval waarbij een andere partij betrokken is, heb je naast pechhulp mogelijk ook schade aan jouw auto. Om dit te claimen bij je verzekeraar, moet je een schadeformulier invullen. Dit is jouw wellicht wel bekend. Maar hoe, waar en wanneer je dat doet is cruciaal!

Vul het schadeformulier meteen met de tegenpartij in.

Zet een handtekening. Zo weet je zeker dat niemand meer iets kan aanpassen

Maak foto’s. Dit maakt jouw zaak betrouwbaarder omdat je de schade kunt bewijzen

Zorg dat je de contactgegevens en kenteken van de tegenpartij noteert. Je weet nooit of je op den duur nog aanvullende informatie nodig hebt

Maar het allerbelangrijkste is dat je altijd een schadeformulier in moet vullen. Hoewel het niet wettelijk verplicht is, wijst Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer, op de risico’s wanneer je ervan afziet: “Wettelijk gezien hoef je geen schadeformulier in te vullen. Maar als je dat niet doet, krijgt de tegenpartij altijd gelijk. Jij wordt dan verantwoordelijk gesteld voor de schade en verliest schadevrije jaren. Maar dat niet alleen: het niet meewerken aan een schade is voor een verzekeraar een geldige reden om de verzekering op te zeggen. Je krijgt dan een melding in het CIS: het Centraal Informatie Systeem. Een nieuwe verzekering krijgen is dan heel moeilijk en je gaat waarschijnlijk veel meer betalen.” Kortom: een schadeformulier invullen is heel belangrijk.