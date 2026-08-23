Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto’s die in 2026 verschijnen zijn ideaal voor jonge gezinnen

Sta je regelmatig bij de garage, ben je het zat om te stoeien met autostoeltjes in een te krappe auto of is het gewoon tijd voor iets nieuws? Wie in 2026 op zoek is naar een nieuwe gezinsauto heeft geluk, want er zijn dit jaar een drietal praktische EV’s op de markt gekomen.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Deze auto’s lenen zich perfect voor jonge gezinnen die dagelijkse tripjes afleggen naar school, voetbal, zwemles en de supermarkt.

Volkswagen ID. Polo – vanaf 24.990 euro

De goedkoopste van het stel en meteen de meest vertrouwde. Volkswagen brengt de iconische Polo terug als volledig elektrische auto. Het design blijft herkenbaar als de Polo die we al jaren kennen, maar vanbinnen biedt hij iets meer ruimte. Zonder transmissietunnel heb je achterin namelijk opvallend veel beenruimte, wat de auto ideaal maakt voor een jong gezin. Ook de kofferbak mag er zijn: met 441 liter biedt de Polo meer ruimte dan sommige compacte SUV’s. Ideaal voor de kinderwagen, sporttassen of de boodschappen voor het hele gezin.

De instapversie met 37 kWh-accu haalt 315 kilometer en kost minder dan 25 mille. Wil je langere stukken kunnen rijden, dan kies je de 52 kWh-variant met een actieradius van 454 kilometer. Ook keren er eindelijk weer fysieke knoppen terug op het dashboard. Bedankt Volkswagen!

Skoda Epiq – vanaf 26.990 euro

Met de Epiq doet Skoda waar het goed in is: veel bieden voor weinig geld. De Epiq is compacter dan grote broer Elroq, maar heeft met 475 liter een grotere kofferbak – de grootste in zijn klasse zelfs. De instapversie heeft een actieradius van 315 kilometer. Kies je de Selection Launch Edition, dan rijd je een royale 436 kilometer op één lading. Ook heb je hem zo weer opgeladen: snelladen van 10 naar 80 procent duurt slechts 24 minuten.

De Epiq is niet de spannendste auto van 2026, maar wel ruim, praktisch en betaalbaar. Bestellen kan al en de eerste modellen verschijnen dit najaar op de Nederlandse wegen.

Kia EV5 – vanaf 44.495 euro

Heeft jouw gezin nog meer ruimte nodig? Dan is de Kia EV5 een serieuze kandidaat. Deze ruime gezinsbak heeft een kofferbak van 566 liter, uit te breiden tot 1.650 liter. De actieradius van 530 kilometer is de grootste van dit lijstje, waarmee je zorgeloos op vakantie kan. En met een trekgewicht van 1.200 kilo neem je de caravan moeiteloos mee.

De combinatie van veel ruimte en een ruim bereik zie je ook terug in de prijs: met net onder de € 45.000 is de EV5 meteen de duurste van de lijst. Voor gezinnen die vooral op zoek zijn naar een ruime auto met een grote actieradius, kan die meerprijs het zeker waard zijn.

Welke past bij jouw gezin?

Welke van deze drie het wordt, hangt vooral af van je gezin en je budget. Zoek je iets betaalbaars en vertrouwds voor de dagelijkse ritjes naar school en de sportclub? Dan zit je met de ID. Polo of de Epiq gebeiteld. Heb je wat meer ruimte nodig voor je spullen, de hond én drie kinderen op de achterbank? Dan is de EV5 je beste keuze. Eén ding is zeker: 2026 is een mooi jaar om als gezin elektrisch te gaan rijden.