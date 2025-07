Deel dit: Share App Mail Tweet

Zuinige en spotgoedkope occasion was veiligste auto van 2011

Euro NCAP test jaarlijks de veiligheid van nieuwe auto’s. Geloof het of niet, maar in 2011 was het de Chevrolet Aveo die overall als beste uit de test kwam. Dat zuinige autootje is nu voor een prikkie te vinden als occasion.

De Chevrolet Aveo? Wat was dat ook alweer? De eerste generatie begon zijn leven in de zeroes. Stiekem was dat gewoon een omgelabelde Daewoo. De tweede generatie (waar we het in dit artikel over hebben) had een meer eigen identiteit.

Chevrolet Aveo als veiligste auto van 2011

Het model is sinds 2011 op de markt en werd toen direct door Euro NCAP aan de tand gevoeld. In geen van de vier categorieën (veiligheid van de bestuurder, veiligheid van kinderen aan boord, voetgangersveiligheid en veiligheidssystem) scoorde de Chevrolet Aveo het beste, maar overall wist de Aveo het beste te presteren. Het hele rapport lees je hier.

Zuinige occasion

De Chevrolet Aveo is niet alleen een veilige occasion, maar ook nog eens vrij zuinig. De keuze bestaat uit een 1,3-liter dieselmotor (erg zuinig, maar in het Nederlandse belastingklimaat niet aantrekkelijk) en twee benzinemotoren met 1,4 liter en 1,2 liter aan slagvolume. Met name die laatste is met een opgegeven verbruik van bijna 1 op 20 niet al te dorstig.

(Afbeelding: Autowereld / B. van der Vegt Autobedrijf) (Afbeelding: Autowereld / B. van der Vegt Autobedrijf)

De motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De 1.4 was optioneel ook verkrijgbaar met een zestraps automaat, maar daarmee stijgt het verbruik wel een beetje. Voordeel van de 1,4-liter motor is dat-ie met 100 pk de krachtigste versie is. Snel is-ie overigens nog steeds niet: 0 tot 100 km/h kost een 12,2 seconden. Gaaap! De automaat doet er bijna een seconde langer over en de 1.2 zelfs 13,6 seconden.

De Chevrolet Aveo kocht je nieuw voor minder dan 15 mille. Een goedkoop autootje dus. Inmiddels heeft afschrijving zijn werk gedaan en tik je ze voor nog minder op de kop. Verkoopsite Gaspedaal heeft zowel de 1.2’s als de 1.4’s voor minder dan 3.000 euro in de etalage staan.

