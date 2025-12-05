Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zevenzitter is een praktische occasion en heeft stiekem een dynamisch randje

Stap binnen bij Mazda voor een nieuwe grote SUV en je wordt geconfronteerd met stevige prijzen. Wie genoegen neemt met een occasion, rijdt voor een fractie daarvan in een eerste generatie Mazda CX-9.

De eerste generatie Mazda CX-9 verscheen in 2007 en was Mazda’s grootste SUV voor de Amerikaanse markt. Pas later vond hij in kleine aantallen zijn weg naar Europa, waardoor hij hier altijd een zeldzame verschijning bleef. De occasion is een verrassend dynamische zevenzitter, die net even wat anders is dan velen vaak gewend zijn. De grootste SUV in het gamma van Mazda is tegenwoordig de CX-90, maar die is niet voor de Nederlandse markt bedoeld, al is de CX-80 niet heel veel kleiner.

Grote SUV met verrassend rijgedrag

De carrosserie verraadt de Amerikaanse oorsprong van de occasion: groot, breed en stoer, maar zonder overdreven agressieve lijnen. Toch voelt de Mazda CX-9 minder log aan dan zijn formaat doet vermoeden. Zijn atmosferische 3,7-liter V6 levert 278 pk en geeft de auto een ontspannen, bijna premium-achtige rijervaring. De zestrapsautomaat schakelt vloeiend, terwijl de vierwielaandrijving zorgt voor extra stabiliteit op nat of glad wegdek.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Rinie Deijkers VOF) (Afbeelding: Mazda) Mazda CX 2010 (Afbeelding: Mazda) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Rinie Deijkers VOF)

Binnenin biedt de Mazda CX-9 precies wat je verwacht van een gezins-SUV van dit formaat: veel ruimte, brede stoelen en een derde zitrij. De afwerking is degelijk en het dashboard oogt overzichtelijk, al voelt het ontwerp inmiddels een beetje gedateerd. De bagageruimte is enorm (1.911 liter) wanneer de achterste stoelen zijn neergeklapt. Verder kreeg de occasion een veel stevigere afstelling dan concurrenten uit dezelfde tijd. Daardoor helt hij minder over in bochten en rijdt hij ook aanzienlijk prettiger.

Aandachtspunten bij een occasion

Bij hogere tellerstanden is er speling in de stuurinrichting bekend, dus let hier extra goed op bij een testrit. Daarnaast zijn er bij de Mazda CX-9 ook soms elektronische storingen bekend, dus dat is ook iets om rekening mee te houden als je de auto naloopt. Verder is dit natuurlijk een grote en zware occasion, dus de staat van de banden en remmen verdient extra aandacht.

Prijs van de Mazda CX-9 als occasion

De Mazda CX-9 wordt als occasion schaars, maar daardoor juist interessant voor wie iets unieks zoekt. Prijzen liggen vaak lager dan die van Europese zevenzitters, terwijl de uitrusting royaal is. Rekening houden met hogere brandstofkosten hoort erbij, maar wie dat accepteert, krijgt een ruime, comfortabele en verrassend fijne cruiser met een onderscheidende positie in de markt. Er staan op gaspedaal.nl vier occasions te koop, die in prijs variëren tussen 5.800 en 11.495 euro. Allemaal hebben ze hogere tellerstanden, maar zien er over het algemeen goed onderhouden uit.