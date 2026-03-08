Deel dit: Share App Mail Tweet

Meer no-nonsense dan deze zevenzitter kun je een occasion niet krijgen

De eerste Dacia Logan MCV is een auto die het begrip praktisch naar een hoger niveau tilt. Als je echter op zoek bent naar luxe, dan kom je bij deze simpele occasion bedrogen uit.

In 2006 verscheen de Dacia Logan MCV als praktische uitbreiding van de Logan-familie. Het model werd ontwikkeld door Dacia, dat onderdeel is van Renault. Het doel was duidelijk: zoveel mogelijk ruimte en functionaliteit bieden voor een zo laag mogelijke prijs. Ook bij occasions zie je deze lage prijs terug.

Dacia Logan MCV is de ultieme budgetstationwagen

Het ontwerp van de occasion wijkt duidelijk af van dat van een traditionele stationwagen. De Dacia Logan MCV heeft een hoge daklijn en een lange carrosserie, waardoor de auto bijna op een kleine bestelwagen lijkt. Dat levert echter een groot voordeel op: een bagageruimte van 700 liter en veel hoofdruimte voor alle inzittenden.

Wat de occasion nog praktischer maakt, is dat hij ook als zevenzitter bestaat. In die configuratie staan er achterin twee extra stoelen die vooral geschikt zijn voor kinderen. Klap je de achterste zitrij neer, dan kun je gemakkelijk grote spullen vervoeren. Vooral in opkomende markten, zoals veel Afrikaanse landen en Oost-Europa, deed de Logan het goed. In Iran werd deze generatie zelfs tot 2021 geproduceerd.

Onder de motorkap van de occasion liggen eenvoudige benzine- en dieselviercilinders van Renault. Vermogens liggen tussen de 70 en 105 pk. Dat is bescheiden, maar je koopt dit voorwielaangedreven werkpaard ook niet voor zijn prestaties. Een handgeschakelde vijfversnellingsbak is de enige transmissie die de Dacia Logan MCV heeft.

Aandachtspunten van de Dacia Logan MCV-occasion

De Dacia Logan MCV staat bekend als een eenvoudige en robuuste auto. Maar er zijn wel een paar zaken om op te letten. Vooral de afwerking en gebruikte materialen zijn minder luxe dan bij duurdere concurrenten. Controleer bijvoorbeeld het interieur op slijtage. Kunststoffen kunnen na veel gebruik wat los gaan zitten of kraken. Verder is de laklaag van deze auto erg dun, dus aandacht voor beginnende roestplekjes is noodzakelijk. Meer aandachtspunten van deze occasion vind je in de koopwijzer.

Dat is een Dacia Logan MCV met zeven zitplaatsen, als Lauréate-versie. Deze occasion uit 2011 wordt in Den Haag aangeboden voor 3.999 euro en heeft 129.977 kilometer op de teller.