Zevenpersoons occasion met lage kilometerstand voor 850 euro

Als je door de verkooplijsten van Gaspedaal.nl scrolt, kom je soms auto’s tegen die uit het collectieve geheugen van Nederlanders zijn verdwenen. Zo vinden we voor 850 euro een zevenpersoons occasion met een lage kilometerstand: de Landwind CV9.

Landwind had met de X6, een grote Opel Frontera-achtige SUV, geen goede start op ons continent. De auto maakte de verkoopcijfers net als zichzelf met de grond gelijk tijdens een crashtest van Euro NCAP.

Landwind CV9

Bij de tweede poging van het Chinese merk in Europa, met deze Landwind CV9, bleek de veiligheid fors verbeterd. Hoewel Euro NCAP nog steeds maar twee sterren toeschreef aan de zevenzitter, bleek het geen rijdend enkeltje naar de hemel. De lage score had met name te maken met de optionele zij-airbags, de structuur van de koets was veel beter dan bij de X6.

Overigens betekent dit niet dat de bouwkwaliteit van de rest van de auto veel beter is. Het materiaalgebruik valt tegen en de stoelen blijken oncomfortabel.

Occasions in Nederland

De Landwind CV9 verkocht nauwelijks en zijn ze dus ook als occasion bijna niet te vinden. In Nederland staan er momenteel slechts twee exemplaren te koop.

Welke je ook kiest, hij beschikt altijd over en 1,6-liter viercilinder, die goed is voor 97 pk en 142 Nm aan koppel. De MPV beschikt altijd over een handbak.

Deze occasion voor zeven personen koop je niet omdat hij zo fijn rijdt of omdat het de mooiste is. Maar als je weinig rijdt en zo nu en dan veel moet vervoeren, kan je wel voor heel weinig al een grote auto met lage kilometerstand kopen.

Zevenpersoons occasion 850 euro

Zo vinden we een occasion uit 2013 met 98.000 kilometer op de teller. De vraagprijs is 850 euro. Over de betrouwbaarheid is door de lage verkoopaantallen weinig zinnigs te zeggen. Hopelijk is de voorbumper geen voorbode voor de rest van de bouwkwaliteit. Wil je een knapper exemplaar? Dan ben je bijna 4 mille kwijt.

Serieuze occasion

Ben je op zoek naar een serieuzere zevenzits occasion, kijk dan eens naar een Ford S-Max, BMW 2-Serie Active Tourer of Mitsubishi Outlander.