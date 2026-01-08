Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Opel-occasion was vroeger een echte BMW 5-serie-concurrent, maar zie je tegenwoordig niet vaak meer

Hij is niet de scherpste sportsedan uit zijn tijd, maar de Opel Omega 3000 meet zich met veel duurdere BMW 5-serie-modellen uit de late jaren 80. Als occasion is hij helaas een zeldzame verschijning geworden.

De Opel Omega 3000 verscheen in 1987 als sportieve topversie van de eerste generatie Omega (A). Productie van deze auto liep tot 1993, waarbij er andere sportieve versies bijkwamen, zoals de zeldzame Lotus Omega. Die was veel sneller, maar de occasion was voor een veel breder publiek bedoeld en daarom een stuk minder zeldzaam.

De Opel Omega 3000

Waar staat dat getal in de naam Opel Omega 3000 eigenlijk voor? Onder de lange motorkap van de occasion vinden we het antwoord: een atmosferische 3,0-liter zescilinder-lijnmotor. Bij de eerste modeljaren produceerde dit motorblok 177 pk, wat later opgekrikt werd naar 204 pk, in de 24-kleps-versie. De aandrijving verloopt via de achterwielen en het schakelen gebeurt via een handgeschakelde vijfbak. In de latere versie duurt de standaardsprint 7,6 seconden en ligt de topsnelheid op 240 km/h.

Met zijn lange wielbasis en uitgebalanceerde onderstel voelt de Opel Omega 3000 stabiel en vertrouwenwekkend aan bij hoge snelheden. Het stuurgedrag van de occasion is voorspelbaar en rustig, zonder sportieve nervositeit.

Het interieur biedt veel ruimte, comfortabele stoelen en een overzichtelijk dashboard, typisch Opel uit die periode. Luxe zoals klimaatregeling, uitgebreide boordcomputer en een lcd-display waren in zijn tijd al standaard op veel duurdere auto’s, maar indrukwekkend te noemen in zijn eigen segment.

Dit kost een Opel Omega 3000 als occasion

Vroeger was de Opel Omega 3000 veel bereikbaarder, maar dat is helaas nu niet meer het geval. Het aanbod is zelfs zo schaars geworden, dat er momenteel maar twee occasions worden aangeboden op Gaspedaal.nl. De goedkoopste van het paar is een grijs model uit 1987 met 128.595 kilometer op de klok, voor 16.950 euro. Wij kozen voor de duurdere variant, die je op de foto’s in dit artikel kunt zien.

Dit rode model uit 1990 is de variant met 24 kleppen en heeft daardoor een stuk meer kracht. Daarnaast lijkt de auto goed onderhouden te zijn en heeft hij 66.288 kilometer op de teller. Deze sportieve sedan staat in het Zuid-Hollandse Katwijk voor 29.950 euro te koop.

Aandachtspunten van een occasion

Het belangrijkste aandachtspunt bij een gebruikte Opel Omega 3000 is corrosie. Controleer daarom bij een testrit of de occasion last heeft van roest rondom de deurstijlen, dorpels en achterste wielkasten. Controleer verder goed de onderhoudshistorie, omdat dit meestal de beste indicatie is van hoe er met de auto is omgegaan.