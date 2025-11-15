Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zeldzame Japanse occasion is bij weinig mensen bekend

De Subaru SVX is een zeldzame GT uit de jaren negentig met een ontwerp van Giorgetto Giugiaro. Daarnaast heeft de occasion een eigenzinnig, maar onverwacht karakter.

De Subaru SVX verscheen in 1991 als vlaggenschip van het merk en was destijds ongekend geavanceerd. De occasion is wel snel, maar rijdt niet zo sportief als zijn uiterlijk doet vermoeden. De auto is juist gemaakt om de bestuurder een ontspannen rit op snelheid te bezorgen.

Subaru SVX: techniek en prestaties

Onder de motorkap ligt een 3,3-liter zescilinder boxermotor met 230 pk, gekoppeld aan een viertrapsautomaat en permanente vierwielaandrijving. De Subaru SVX was dus bedoeld als comfortabele Gran Turismo en niet als pure sportwagen. De standaardsprint gebeurt in 8,6 seconden en de topsnelheid van de occasion ligt op 235 km/h.

Het onderstel biedt veel stabiliteit, en dankzij de lage bouw en vierwielaandrijving ligt de Subaru SVX strak op de weg. Wat direct opvalt, is het bijzondere ontwerp van de occasion: de dubbelgelaagde ramen en de futuristische lijnen maken hem nog altijd een blikvanger.

Betrouwbaarheid van een Subaru SVX-occasion

De automatische transmissie van de Subaru SVX is iets om op te letten bij een testrit. Als de versnellingsbak van de occasion namelijk niet soepel schakelt, is dat vaak een voorbode van een prijzige revisie; in de ergste gevallen kunnen de bedragen oplopen tot duizenden euro’s. Controleer ook in de onderhoudshistorie of de transmissiekoeling goed is onderhouden. Als dit niet het geval is, kun je hierdoor ook een slecht schakelende transmissie verwachten.

Toch is de Subaru SVX in de basis degelijk gebouwd. De boxermotor staat bekend als betrouwbaar en soepel, mits het koelsysteem en de transmissie in orde zijn. Wie een goed onderhouden occasion vindt, haalt een bijzondere en verrassend comfortabele sportcoupé in huis die elke rit speciaal maakt.

Occasions

Op dit moment staan er maar twee Subaru SVX-occasions op gaspedaal.nl te koop. Ze kosten respectievelijk 9.950 en 18.845 euro. Hierbij hebben we het over goed onderhouden modellen, die beiden net iets minder dan 150.000 kilometer op de teller hebben.

Wil je een moderner rijdend kunstwerk van Giorgetto Giugiaro. Kijk dan eens naar een Alfa Romeo Brera.

