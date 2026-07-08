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10.500 euro: zoveel kost deze zeldzame en eigenzinnige klassieke occasion uit Frankrijk

In de jaren tachtig verschenen er veel snelle hatchbacks op de markt, maar weinig modellen waren zo eigenzinnig als de Citroën BX Sport. Deze Franse occasion combineert een lichtgewicht carrosserie met een hoogtoerige motor en de bekende hydropneumatische vering van Citroën.

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In 1985 introduceerde Citroën de BX Sport als sportieve topversie van de BX-reeks. Voor de ontwikkeling werkte het merk samen met specialisten van Danielson, die de motor onder handen namen. Daarnaast kreeg de occasion een sportiever uiterlijk en diverse technische wijzigingen die de prestaties verder aanscherpten. In de video hierboven zie je hoe Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst met deze hatchback rijdt.

Citroën BX Sport: karakter en beleving zijn belangrijker dan pure cijfers

Ten opzichte van de reguliere BX onderscheidt de Citroën BX Sport zich met verbrede spatborden, specifieke bumpers, extra luchtinlaten en fraaie lichtmetalen wielen. Ook de dubbele achterspoiler valt direct op. Ondanks die toevoegingen bleef het gewicht met 940 kilogram beperkt, wat een belangrijke rol speelt in het karakter van deze occasion.

Onder de motorkap ligt een 1,9-liter viercilinder benzinemotor met twee carburateurs. Dankzij de aanpassingen van Danielson levert dit motorblok 126 pk. Dat vermogen gaat naar de voorwielen via een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De Citroën BX Sport sprint in 8,9 seconden naar 100 km/h en bereikt een topsnelheid van 195 km/h. Die prestaties ogen tegenwoordig misschien niet indrukwekkend meer, maar midden jaren tachtig behoorde hij daarmee tot de snellere hatchbacks op de markt.

Het rijgedrag van de Citroën BX Sport voelt nog altijd bijzonder aan. De hydropneumatische vering zorgt voor veel comfort, terwijl de relatief lage massa de auto verrassend wendbaar maakt. Tegelijkertijd vraagt het onderstel enige gewenning. Wie de auto beter leert kennen, ontdekt een occasion die zich op bochtige wegen verrassend capabel toont.

De Citroën BX Sport is tegenwoordig een zeldzame verschijning. Door slijtage, roest en een beperkte productie zijn nog maar weinig exemplaren over. Er staan twee occasions te koop, waarvan het duurste exemplaar ooit figureerde in de televisieserie Flodder. Dit exemplaar kost 59.950 euro, wat een stevig bedrag is.

Daarom lichten we vandaag de goedkoopste uit. Hij kost 10.500 euro en heeft een zilvergrijze kleur. Deze BX Sport komt uit 1986 en wordt aangeboden in het Overijsselse De Krim. Door zijn leeftijd hoef je geen wegenbelasting te betalen en de auto heeft 98.857 kilometer op de klok. Die tellerstand is wel een verdacht punt. De RDW: “De tellerstand van dit voertuig heeft van de Stichting NAP, die eerder tellerstanden in Nederland registreerde, het oordeel onlogisch gekregen. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt.”

Aandachtspunten van de occasion

Hoewel de Citroën BX Sport dankzij het gebruik van kunststof delen redelijk roestbestendig oogt, kan de occasion roest verbergen onder zijn unieke, vastgelijmde bodykit. De polyester wielkastverbreders en sideskirts houden vocht en vuil vast. Kritieke inspectiepunten zijn de binnenschermen aan de voorkant, de dorpels, de kofferbakvloer en de ophangpunten van het achterste subframe.

Een bekend BX-kwaaltje dat door het sportievere weggedrag van de Citroën BX Sport extra wordt belast, zijn de lagers van de achterste draagarmen. Als deze versleten zijn, gaan de achterwielen schuin staan. Dit veroorzaakt een krakend geluid bij het stijgen of dalen van de vering en zorgt voor gevaarlijk weggedrag en scheve bandenslijtage. Verder zijn vanwege de leeftijd vervangingsonderdelen vaak moeilijk te vinden. Meer aandachtspunten lees je in de koopwijzer van de BX.