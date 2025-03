Deel dit: Share App Mail Tweet

Youngtimer-cabrio nu te koop als goedkope lente-occasion

Lekker weer staat weer om de hoek en dat betekent voor cabrio-rijders dat ze lekker zonder dak kunnen rijden. Als je 7.000 euro hebt, kun je al een sportievere cabrio-occasion rijden. Zo zijn Duitse bolides als de Audi TT voor dat bedrag beschikbaar.

Audi TT 8N-occasion

De eerste generatie TT draagt de modelcode 8N en was nieuw beschikbaar tussen 1998 en 2006. Hij beschikt over verschillende motoropties, waarvan de 1.8 turbo het kleinste motorblok is. Deze levert tussen de 150 en 225 pk. Daarnaast zijn er ook grotere opties gemaakt, oplopend tot een 3,2-liter V6 met 250 pk.

Het aanbod sportievere cabrio’s online is groot. Via Gaspedaal.nl hebben we deze Audi TT 8N uit 2003 gevonden. Voor 6.750 euro krijg je een softtop, met een 1,8-liter viercilinder onder de motorkap, natuurlijk met turbo. De tellerstand van 167.000 kilometer valt nog mee in verhouding tot sommige andere exemplaren.. De occasion die wij hebben gekozen heeft 180 pk en een handgeschakelde 6-bak.

Duurzaam blok

Wat heel erg in het voordeel van deze Audi spreekt, is dat het motorblok erg robuust is. Dat geldt niet alleen voor de motor, maar voor de gehele auto. Bovendien kom je makkelijk aan vervangingsonderdelen. Dat gezegd hebbende, is het wel een dure grap als je in de praktijk zo’n vervangingsonderdeel nodig hebt. Een nieuwe turbo kost bijvoorbeeld al gauw rond de 400 euro en dan hebben we de arbeid van de garage nog niet meegerekend.

In deze uitgebreide occasionreportage we al dat er weinig nette Audi TT-occasions te vinden zijn voor minder dan 5.000 euro. Iets duurdere exemplaren zijn vaak wat beter onderhouden. Dat is belangrijk voor de levensduur van een occasion, dus check altijd goed te onderhoudshistorie.

Weet dat er ook goedkopere auto’s in dit segment te vinden, die soms zelfs nog leuker zijn om mee te rijden ook. Denk bijvoorbeeld aan een Mazda MX-5 of BMW Z3. Wel is deze Audi TT sneller dan de meeste concurrenten. Zowel qua acceleratie naar de 100 km/h (8,1 seconden) als qua topsnelheid (228 km/u) is de TT behoorlijk rap.

Aandachtspunten van de Audi TT-occasion

Deze auto heeft geen Quattro en dat spreekt juist in zijn voordeel. De Quattro-uitvoeringen werken met Haldex-koppeling en daar worden nog weleens problemen over gemeld. Dat systeem zorgt ervoor dat de krachtverdeling tussen de voor- en achterwielen variabel is. In de basis is het een voorwielaandrijver, maar wanneer het nodig is kan tot vijftig procent van het vermogen naar de achteras gestuurd worden.

Daarentegen heeft dit model wel bekende gebreken. Zo wil het relais van de richtingaanwijzers soms dienst weigeren. Ook de turbo en oliepomp kunnen voor problemen zorgen, met name als ze niet goed zijn onderhouden. Dat zijn problemen die al gauw duurder kunnen uitpakken dan een simpel relais. Wederom een reden om voor een net onderhouden exemplaar te kiezen.

