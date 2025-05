Deel dit: Share App Mail Tweet

Wil je geen SUV? Neem dan deze stationwagon als occasion

Je hebt een jong gezin met twee kinderen, dus je hebt nog weleens wat mee te nemen. Dat hoge zitten is ‘voor ouwe mensen’, dus het wordt geen SUV. En met al dat stadsverkeer zou een automaat wel fijn zijn. We hebben de ideale occasion voor je.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime, gebruiksvriendelijke occasion voor maximaal 10.000 euro. Afgelopen dinsdag droegen we de Ford Focus Estate als optie aan. Deze Opel Astra Sports Tourer is ook een mogelijkheid.

Opel Astra Sports Tourer (2012 – 2016)

De Astra Sports Tourer heeft een prima rijcomfort. De ruimte op de achterbank is wat krap, dat is niet handig als opa en oma meerijden. De bagageruimte meet minimaal 500 liter en heeft een paar slimme vakken in de zijwanden. De delen van de achterbankleuning kunnen worden omgeklapt als je achter de auto staat.

Alle Astra’s hebben elektrische stuurbekrachtiging, dat is wat gevoelloos, maar ach… in de stad maakt het niet veel uit. De 1,4 Turbo-motor (88 kW) is ruimschoots sterk genoeg, lekker soepel in het gebruik en een fijne combinatie met de automaat. In Ridderkerk staat een 1,4 Turbo ‘Edition’ (2015, 121.000 km) voor € 9.499 te koop bij een autobedrijf.

Let hierop bij deze occasion

Het is vooral elektronica die de Astra-rijder soms parten speelt. Onderdelen die weleens de geest geven zijn het relais van de brandstofpomp, krukas- of nokkenas-sensoren, de software van het koelsysteem, of gewoon de massaverbinding tussen accu en zekeringkast.

Een plotseling sterk rokende 1,4-motor komt door een kapot membraam in de carterventilatie. De elektrisch bediende handrem wil wel eens niet loskomen. Bij versies met automaat komt het voor dat de contactsleutel er niet uit wil. Daarvoor bestaat een trucje.