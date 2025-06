Deel dit: Share App Mail Tweet

Werkpaard-occasion is geweldig praktische auto

Als je een praktische auto zoekt, hoef je eigenlijk niet meer verder te kijken. De Kia Sorento-occasion heeft namelijk zeven zitplekken en een 605 tot 1.662 liter grote bagageruimte.

De eerste twee generaties van de Kia Sorento waren populair in ons land, maar de derde generatie werd gehinderd door zijn dieselmotor. Deze generatie staat net wat hoger in de markt.

Techniek van de Kia Sorento

In Nederland heeft de derde Kia Sorento alleen een 2,2-liter viercilinder dieselmotor, met een piekvermogen van 200 pk en een maximum koppel van 441 Nm. Deze krachtbron laat de 1,8 ton wegende SUV levendige prestaties bereiken, waarmee hij zeer geschikt is als trekauto.

In het buitenland kon je wel voor benzineopties kiezen en liep het volledige motorengamma van een geblazen 2,0-liter viercilinder tot een atmosferische 3,5-liter V6.

Aanvankelijk kon je kiezen uit een handgeschakelde zesversnellingsbak en een zestraps automaat. Daarnaast is de Sorento met voorwiel- en vierwielaandrijving, inclusief differentieelslot, geleverd. Vanaf de facelift in 2017 heeft de Kia een verfijndere achttraps automaat, die sneller tussen de verzetten wisselt.

Aandachtspunten van een Kia Sorento-occasion

Er zijn een paar aandachtpuntjes te benoemen bij deze occasion, omdat sommige exemplaren relatief zware levens hebben gehad. Daarop is soms gebruiksschade terug te vinden. Controleer de bodem ook op terreinschade, voordat je overgaat tot aankoop. Lees hier de koopwijzer die wij eerder schreven over de Kia Sorento.

Verder zijn er bepaalde Kia Sorento-occasions waarvoor volgens de RDW de volgende terugroepactie geldt: “Er kan kortsluiting optreden in de elektrische bedrading van het verwarmingssysteem. Kortsluiting in de elektrische bedrading zou kunnen leiden tot thermische overbelasting en in het uiterste geval brand kunnen veroorzaken.”

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl een donkerblauwe Kia Sorento (uit 2016) in het Utrechtse Vianen.

Er staan van dit soort occasions op de bovengenoemde website maar vier te koop die minder dan twee ton hebben gelopen, dus de keuze is erg beperkt. Daarnaast zijn er ook modellen met een grijs kenteken.

Het exemplaar wat we hebben gekozen kost nog aardig wat, maar voor de 25.950 euro waarvoor hij te koop staat, krijg je een in Nederland niet geleverde versie met een 3,3-liter benzine-V6. De Kia Sorento heeft 294 pk (en 341 Nm) en op de klok staat 141.227 kilometer. De catalogusprijs bedroeg 86.551 euro.