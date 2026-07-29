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Wegenbelastingvrije 7,5-liter V8-gezinsauto is betaalbaar, heeft 8 zitplaatsen en beschikt al over airco

Klassieke auto’s zijn leuk, maar in de praktijk vind je in moderne auto’s veel meer gebruiksvriendelijkheid en comfortabele features. Maar wat heb je daadwerkelijk nodig? In ieder geval airco, zeggen we op een van de warmste dagen van het jaar.

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Hoewel veel oudere Europese auto’s geen airco hebben, werd de techniek in Amerika al snel gemeengoed. Packard (inmiddels in Nederlandse handen) was in 1939 de eerste autofabrikant die airco als optie aanbood voor het modeljaar 1940 en eind jaren vijftig kon je het al in meerdere luxemodellen vinden. Europa volgde pas later, toen veel auto’s in Amerika in ieder geval al airco als optie hadden. In bovenstaande video wordt je meegenomen in de tweede generatie Oldsmobile Custom Cruiser van Thomas. De gevonden occasion is van de eerste generatie.

Oldtimer met airco

Deze Oldsmobile Custom Cruiser komt uit 1971 en heeft dus airco. Verwacht je dat zo’n oud systeem nauwelijks koelt, dan heb je het mis.

Deze airco’s hadden juist een enorme koelcapaciteit en gebruikten doorgaans R12, een superkrachtig koelmiddel dat vanwege de aantasting van de ozonlaag is uitgefaseerd. Zo’n oude airconditioning maakt wel meer geluid en is minder nauwkeurig af te regelen dan die in een moderne auto.

Oldsmobile Custom Cruiser met 455 Rocket V8

Toch is het lekker om een klassieker te kunnen rijden zonder bezwete rug. En dan is de Oldsmobile Custom Cruiser niet zomaar een oldtimer. Deze uitvoering beschikt over de 455 Rocket V8. Dat is de begeerlijkste motor die je kunt krijgen in de gigantische stationwagen.

De krachtcentrale levert de 7,5-liter V8 211 pk en is hij gekoppeld aan een drietrapsautomaat. Ideaal om rustig te cruisen, al zal dat ook een behoorlijk verbruik opleveren. Gelukkig is hij wegenbelastingvrij. Maar goed ook, want hij weegt ruim 2,2 ton.

Bijzondere achterklep

Naast een dikke motor biedt de occasion veel ruimte. In dit geval zijn er acht zitplaatsen en kun je in de laadruimte makkelijk een surfplank kwijt. Deze auto heeft een zogenaamde ‘clamshell’. Dit is een futuristische feature die je niet in een oldtimer verwacht.

Om bij de bagageruimte te komen, draai je de sleutel om in het slot naast de achterklep. De klep schuift vervolgens elektrisch naar beneden en de ruit elektrisch omhoog. Dit voor zijn tijd technische hoogstandje werd ook toegepast op andere grote stationwagens van General Motors.

De occasion

Deze rijdende Amerikaanse cultheld staat nu in Venlo te koop voor 14.750 euro, met bijna 52.000 mijl op de teller, oftewel minder dan 84.000 kilometer. Bij dit soort oude auto’s zegt de kilometerstand echter weinig over de staat van de auto. Voor aankoop moet de auto goed geïnspecteerd worden. In 55 jaar kan er immers een hoop gebeurd zijn. Op de foto’s ziet de auto er nog behoorlijk goed uit.

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