Deel dit: Share App Mail Tweet

Veelzijdig, sportief en bloedmooi: Deze occasion is de wens van veel autoliefhebbers

Aan de ene kant is de BMW Z4 M Coupé een compacte sportieve auto met een bijna speels formaat en aan de andere kant een volbloed M-model met serieuze prestaties. Zijn prijskaartje is allang niet meer op het niveau van een nieuw model, maar liefhebbers die deze occasion willen, zullen alsnog veel geld moeten overmaken.

De BMW Z4 M Coupé valt meteen op door zijn lange motorkap, korte wielbasis en karakteristieke coupé-daklijn. Het ontwerp is uitgesproken en roept reacties op, precies zoals je van een M-model verwacht. Geen subtiele sportcoupé, maar een occasion die duidelijk maakt dat rijden hier centraal staat. De brede wielkasten en vier uitlaatpijpen laten weinig aan de verbeelding over. Verder is deze auto ook nog best zeldzaam: er werden er namelijk maar 4.275 exemplaren gebouwd.

BMW Z4 M Coupé als compromisloze sportcoupé

Onder de motorkap van de occasion ligt de bekende atmosferische 3,2-liter zescilinder, rechtstreeks afkomstig uit de M3 van zijn generatie (E46). Zonder turbo’s dus, maar wel met een hoogtoerig karakter en een vermogen van 343 pk. Mede door zijn geluid is dit een van de lekkerste motoren die BMW ooit heeft gebouwd.

De kracht gaat bij de Z4 M via een handgeschakelde zesbak naar het achterdifferentieel, precies zoals puristen dat graag zien. De prestaties? Een standaardsprint van 5,0 seconden en geregelde topsnelheid van 250 km/h.

(Afbeelding: AutoTrack / Horse Power Factory) (Afbeelding: AutoTrack / Horse Power Factory) (Afbeelding: AutoTrack / Horse Power Factory) (Afbeelding: AutoTrack / Horse Power Factory)

(Afbeelding: AutoTrack / Horse Power Factory) (Afbeelding: AutoTrack / Horse Power Factory) (Afbeelding: AutoTrack / Horse Power Factory) (Afbeelding: AutoTrack / Horse Power Factory)

Het onderstel van de BMW Z4 M Coupé is strak afgestemd en vraagt om een betrokken bestuurder. De motor beloont actief rijden met een lineaire vermogensopbouw en een mechanische klank die tegenwoordig zeldzaam is.

Let hierop bij een BMW Z4 M Coupé-occasion

Als je een testrit gaat maken in een BMW Z4 M Coupé, kun je het beste op de versnellingsbak letten. Schakelt de transmissie niet soepel of hoor je kraken? Dat is vaak een signaal dat de versnellingsbak versleten is en mogelijk gereviseerd moet worden. Bekijk ook direct de onderhoudsgeschiedenis, want dit is de beste indicatie voor hoe de occasion behandeld is.

Zoveel kost de M-coupé als occasion

Momenteel kun je zeventien occasions op Gaspedaal.nl vinden. Voor 15.490 euro heb je de allergoedkoopste: een blauw model met bijna twee ton op de teller. De duurste is een zwart exemplaar, met een vraagprijs van 57.500 euro en een tellerstand van net iets meer dan 50.000 kilometer. Wij kozen voor dit blauwe model. De BMW Z4 M Coupé komt uit 2007 en wordt in het Gelderse Winterswijk voor 44.900 euro verkocht. De auto heeft ook maar 82.281 kilometer op zijn klokje, waardoor je er nog lange tijd plezier van zou moeten hebben.