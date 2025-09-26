Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Porsche 911-occasion veel goedkoper is dan de rest

Een Porsche 911 Turbo S is het summum der straatauto’s. Ja, een GT3 RS is extremer, maar in Turbo S-jasje blinkt hij juist uit met zijn brede inzetbaarheid. Een Autobahn-kanon dat ook nog eens dagelijks goed bruikbaar is. Bloedsnel, maar ook peperduur. Al geldt dat in mindere mate voor deze specifieke occasion.

Het betreft een Porsche 911 Turbo S van de 991-generatie. Het tweedehandsje wordt aangeboden door Triple & Crown. Bij hetzelfde bedrijf kwam ook deze fantastische 911 vandaan, die het in de Occasion Battle-rubriek opnam tegen een monsterlijk Chevrolet Corvette.

Usain Bolt onder de auto’s

De 991 verscheen in 2011 ten tonele. Pas twee jaar later zagen we de Turbo S-variant van deze generatie. De vierwielaangedreven sprintmeester perste maar liefst 560 pk (latere versies zelfs 580 pk) uit een 3,8-liter boxerzescilinder.

Met een 0 tot 100-tijd van 3,1 seconden en een top van 318 km/h is het de Usain Bolt onder de auto’s. Mocht dat je adrenalinedrang nog niet bevredigen, dan moet je een faceliftmodel kiezen. Die duikt zelfs ónder de 3 seconden en blijft op de Autobahn strijden tot 330 km/h op de teller af te lezen is. Bi-zar!

Goedkoopste Porsche 911 Turbo S van Nederland

Nieuw kostten deze Turbo S’en bijna een kwart miljoen euro. Nu zijn ze goedkoper; dit specifieke exemplaar in het bijzonder. Deze 911-occasion is met afstand ’s lands goedkoopste Turbo S. Wat mag-ie kosten? 79.950 euro.

(Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown) (Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown) (Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown) (Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown) (Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown)

(Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown) (Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown) (Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown) (Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown) (Afbeelding: AutoTrack / Triple & Crown)

Daarmee is-ie bepaald niet goedkoop te noemen, maar deze tweedehands Porsche 911 is wel aanzienlijk minder prijzig dan andere Turbo S-occasions. Nemen we een kijkje op de gebruikelijke verkoopsites, dan zien we dat je voor de betaalbaarste andere Turbo S’en al gauw 110.000 euro kwijt bent. Minstens dertig mille verschil dus.

Flinke kilometerstand

Er is een goede reden dat deze 911 Turbo S uit 2014 zoveel goedkoper is dan de rest. Hij heeft namelijk een fikse kilometerstand. Op de teller staat een kleine 258.000 kilometer. Vrij veel voor een auto van dit kaliber, maar het bewijst ook hoe goed een 911 dagelijks te gebruiken is.

Kentekencheck Voor je een auto koopt, is het verstand om een kentekencheck te doen. Zo weet je of de kilometerstand klopt en hoeveel eigenaren een auto heeft gehad.

Tegelijkertijd is de Turbo S met zijn krankzinnige prestaties eerder supercar dan sportwagen. Vind je een 911 (zelfs in Turbo S-trim) te saai? Overweeg dan een van deze 5 inmiddels bereikbare supercars.