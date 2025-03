Deel dit: Share App Mail Tweet

Waardevaste occasion of afschrijvingskanon? Dit kost Ioniq 5 N nu

Een elektrisch kanon is de 650 pk sterke Hyundai Ioniq 5 N zeker, maar is het ook een afschrijvingskanon? In dit artikel kijken we hoeveel een jaar oude occasion je nu kost.

Ongeveer een jaar geleden bracht Hyundai de knotsgekke Ioniq 5 N op de markt. Al bij de eerste rijtest gooide de performance-EV hoge ogen en eind 2024 scoorde hij zelfs een podiumplek tijdens de Autovisie Supertest.

Afschrijving van de Hyundai Ioniq 5 N tot nu toe

Geregeld krijgen we EV-critici in onze mailbox die vertellen dat elektrische stuurmansauto’s niet anders kunnen dan afschrijven. Gevallen zoals deze flink in waarde gedaalde Taycan voeden die gedachten, maar is dat ook het geval bij de Hyundai Ioniq 5 N? Laten we een kijkje nemen op de tweedehandsmarkt.

Een nieuwe Ioniq 5 N kost je 73.995 euro. Die vanafprijs is sinds zijn debuut op de Nederlandse markt onveranderd. Dat maakt de vergelijking met occasionprijzen eenvoudig. Op moment van schrijven, staan op verkoopsite Gaspedaal.nl veertien gebruikte exemplaren te koop. We pikken er een aantal uit om een beeld te schetsen van de afschrijving.

D.e.t.* Tellerstand Nieuwprijs Vraagprijs Afschrijving 13/08/24 3.748 km €74.890 €57.900 €16.990 (-22,7%) 24/04/24 27.478 km €73.995 €59.990 €14.005 (-18,9%) 18/04/24 13.500 km €73.995 €65.850 €8.145 (-11,0%) 18/04/24 17.403 km €73.995 €62.635 €11.360 (-15,6%) 26/04/24 6.017 km €73.995 €63.440 €10.555 (-14,3%) Afschrijving van verschillende Hyundai Ioniq 5 N-occasions. *Datum eerste toelating.

Auto’s schrijven over het algemeen het hardst af in het begin. Bovenstaande occasions koop je nu met de kop eraf. In de eerste maanden dat ze over straat reden, hebben deze exemplaren tussen de 11 en 23 procent afgeschreven.

Afschrijving te opzichte van brandstofauto’s

Niet mals, maar hoe verhoudt het zich tot enigszins vergelijkbare brandstofmodellen? Lastig, want vrijwel geen brandstofauto is qua prijs én specificaties te vergelijken. Toch zochten we een aantal perfomancemodellen met verbrandingsmotor bij elkaar die in ieder geval qua leeftijd en kilometerstand overeenkomen.

Model + d.e.t.* Tellerstand Nieuwprijs Vraagprijs Afschrijving Audi S3

24/06/24 5.030 km €102.442 €82.950 €19.492 (-19,0%) BMW X3 M40i

28/06/24 20.953 km €133.316 €92.950 €40.366 (-30,3%) VW Golf GTI

11/03/24 12.962 km €63.289 €45.900 €17.389 (-27,5%) Toyota GR86

10/06/24 4.616 km €77.918 €66.999 €10.919 (-14,0%) Mercedes-AMG

C 63 S E Performance

04/03/24 9.874 km €175.150 €106.895 €68.255 (-39,0%) *Datum eerste toelating.

Uiteraard zijn dit allemaal slechts voorbeelden, maar ze geven wel een beeld bij de afschrijving van verschillende modellen. Ten opzichte van performancemodellen met brandstofmotor, lijkt wel mee te vallen hoe hard de Hyundai Ioniq 5 N-occasions zijn afgeschreven. Benieuwd of de stuurmans-EV iets voor jou is? Check dan onderstaande video.