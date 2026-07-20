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Waan je steenrijk in deze Maserati-occasion, want hij verloor 87,16 procent van zijn nieuwprijs

Heb je altijd al een Maserati willen rijden, maar denk je dat zoiets alleen voor de mensen met serieus geld is weggelegd? Dan heb je het mis. Voor het geld van een nieuwe Nissan Juke koop je ook een eerste generatie Maserati GranTurismo als occasion.

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Er is wel een reden dat deze Maserati goedkoper is dan je misschien verwacht. Luxe GT’s schrijven flink af en de onderhoudskosten liggen een stuk hoger dan bij een doorsnee auto. Bovendien schrikken veel kopers van de vaste lasten. Dat drukt de vraag, terwijl de GranTurismo juist bekendstaat als een van de betrouwbaarste moderne Maserati’s. De atmosferische V8 werd door Ferrari gebouwd en geldt als een sterk motorblok wanneer het goed wordt onderhouden. In de occasion battle hierboven neemt de Maserati GranTurismo het op tegen de Mercedes-Benz CL 500. Welk model denk jij dat de beste top-GT is?

Maserati GranTurismo: luxe occasion voor weinig

Hoewel de Maserati GranTurismo vooral is gebouwd om lange afstanden comfortabel af te leggen, weet hij ook op bochtige wegen te overtuigen. De besturing voelt direct aan en het onderstel biedt een mooie balans tussen comfort en sportiviteit. Onder de motorkap ligt een 4,2- of 4,7-liter V8 die niet alleen veel vermogen levert, maar vooral indruk maakt met zijn geluid. Het vermogen varieert per motorblok en uitvoering van 405 tot 460 pk. Daardoor sprint de snelste versie in 4,5 seconden van 0 tot 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van 295 km/h.

De Maserati GranTurismo heeft een van de meest tijdloze ontwerpen van deze eeuw. Waar veel concurrenten inmiddels gedateerd ogen, heeft deze occasion nog altijd een elegante uitstraling. Zijn lange motorkap, gespierde wielkasten en elegante lijnen van Pininfarina zorgen daarvoor. Het infotainmentsysteem verraadt zijn leeftijd wel, maar dat neem je al snel voor lief zodra de V8 tot leven komt. Binnenin is er plaats voor vier personen en is het interieur afgewerkt met veel leer en aluminium.

Voor dit geld rij je al deze occasion

Maar voor hoeveel geld kun je een Maserati GranTurismo kopen? De goedkoopste occasion op dit moment is het zwarte exemplaar op de foto’s, dat voor 30.950 euro te koop staat in het Overijsselse Wierden. Interessant voor zakelijke rijders is dat deze prijs inclusief btw is en dat je hem daarom zakelijk kunt kopen voor 25.579 euro. Dat is een koopje als je bedenkt dat zijn catalogusprijs, gecorrigeerd voor inflatie, 241.000 euro bedroeg. Hij komt uit 2008, heeft het minder krachtige 4,2-liter motorblok en 54.603 kilometer op de teller. Daarnaast is volgens de verkoper de volledige onderhoudshistorie aanwezig.

Aandachtspunten bij een Maserati GranTurismo

Zoals bij iedere luxe occasion zijn er wel aandachtspunten. Een complete onderhoudshistorie is eigenlijk onmisbaar. Controleer daarnaast de slijtage van remmen en ophanging. Door het forse gewicht en het grote vermogen worden deze zwaar belast. Vervanging is kostbaar, dus wees bij aankoop bedacht op eventuele slijtage. Let bij de vroege auto’s met de gerobotiseerde MC Shift-transmissie op de slijtage van de koppeling en test of de versnellingsbak soepel schakelt. Controleer tot slot alle elektronica, want storingen kunnen flink in de papieren lopen. Meer aandachtspunten lees je in onze koopwijzer van de Maserati GranTurismo.