Vuurwerkverbod? De uitlaat van deze occasion knalt zo hard dat rotjes niet nodig zijn

Vanaf 2026 geldt er een algeheel vuurwerkverbod in Nederland, maar niet alles dat knalt en ploft is verboden. Deze occasion maakt rotjes overbodig.

In bovenstaande video nemen we je mee in de Hyundai i30 N. Deze hot hatch heeft af fabriek behoorlijk schelle pops and bangs.

Rijdende omzeiler van vuurwerkverbod

Natuurlijk zijn er auto’s te vinden met een nog luider uitlaatgeluid en knallen waardoor de hele straat wakker wordt. In geval van deze Hyundai i30 N behoren de pops and bangs echter tot de standaard uitlaat en tune. Dit betekent dat de politie niet in kan grijpen als je knallend het nieuwe jaar ingaat.

Tuning Middels softwagenmatige aanpassingen kan bijna iedere auto pops and bangs krijgen. Let wel, dit kan invloed hebben op de levensduur van sommige onderdelen, bijvoorbeeld de katalysator – die erg prijzig is. Zo’n tune is overigens niet zo duur.

Let wel, voor onnodig geluid maken kan de politie je altijd nog een boete geven. Sta je dus te pruttelen op een parkeerplaats, dan kun je gewoon met een bekeuring naar huis worden gestuurd.

Naast dat deze occasion vuurwerk tijdens een vuurwerkverbod mogelijk maakt, is het een behoorlijk goede hot hatch. De 2,0-liter viercilinder levert standaard 250 pk, maar is ook met vermogens tot 280 pk geleverd. Met een goede versnellingsbak, een strak onderstel, dikke stabilisatoren, een sperdifferentieel (enkel met Perfomance Pack) en een scherpe besturing is het een echte stuurmansauto.

Dit kost de Hyundai i30 N

De Hyundai i30 N was nieuw in Nederland behoorlijk duur, maar kun je inmiddels al vanaf 18.549 euro vinden. Je krijgt dan een exemplaar uit 2018 met iets meer dan 130.000 kilometer op de teller. Wil je een kilometerstand van minder dan 100.000, dan ben je al snel zo’n 25 mille kwijt. Zo vonden we een vermijder van het vuurwerkverbod in Ulft voor 24.950 euro.