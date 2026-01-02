Deel dit: Share App Mail Tweet

Vroeger zag je deze occasion nog overal, maar nu is hij een van de zeldzaamste verschijningen

Niet iedere hete hatchback is schreeuwerig of extreem. De Opel Astra GSi bewijst als occasion dat sportiviteit en dagelijks gebruik prima samengaan, zonder voortdurend om aandacht te schreeuwen.

Die relatief nuchtere uitstraling is wat de Astra GSi typeert. Hij was bedoeld als snelle variant voor wie meer wilde dan een standaard Astra, maar geen behoefte had aan overdreven spoilers of opvallende details. Dat maakt de occasion vandaag de dag vooral interessant voor mensen die weten wat er onder de carrosserie schuilgaat.

Duitse hot hatch met volwassen karakter

De eerste generatie Astra (F) verscheen begin jaren negentig en groeide uit tot een populaire auto. De Opel Astra GSi vormde het sportieve hoogtepunt van de reeks. Uiterlijk onderscheidt hij zich met lichtmetalen wielen, subtiele skirts, sportieve accenten en dikkere bumpers. Het interieur van de occasion is functioneel, met goed zittende stoelen en een overzichtelijk dashboard dat typisch Opel aanvoelt.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf John van der Rijt bv)

Onder de motorkap ligt bij de Opel Astra GSi een atmosferische 1,8-liter viercilinder of een 2,0-liter variant. Met 115 tot 150 pk blaast deze occasion niet je sokken af, maar geeft hij je wel plezier met een soepele vermogensafgifte.

Daarnaast zijn de prestaties van de sterkste versie goed voor zijn tijd te noemen. In 8,0 seconden zit je vanuit stilstand op 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 220 km/h. Hij heeft verder een handgeschakelde vijfbak, voorwielaandrijving en een steviger afgestemd onderstel dan een normale Astra. Toch verliest hij het comfort niet uit het oog.

Let hierop bij een Opel Astra GSi-occasion

Als occasion ontkomt de Opel Astra GSi niet aan een kwaal die veel merkgenoten uit zijn tijd hebben: wegroestende wielkasten. Daarnaast is het bekend dat de auto soms last van elektronische storingen heeft, dus schenk hier extra aandacht aan als je een testrit maakt. Verder is het tweedehandsaanbod zeer beperkt en goede modellen zijn nog schaarser te vinden.

Zoveel kost een occasion

Dat laatstgenoemde punt willen we nog een keertje benadrukken, want tegenwoordig is het aanbod echt heel beperkt. Momenteel vind je op Gaspedaal.nl namelijk maar een occasion, in het Noord-Brabantse Uden. De blauwe occasion komt uit 1993 en beschikt over het 1,8-liter motorblok (met 116 pk). De auto ziet er net onderhouden uit en heeft ook maar 49.000 kilometer aan ervaring. Je zult wel diep in de buidel moeten tasten voor deze 32 jaar oude Opel: hij kost namelijk 25.950 euro.

Ben je op zoek naar een modernere hot hatch met meer vermogen voor minder geld? Bekijk dan hier of je beter voor een Ford Fiesta ST of Renault Clio R.S. kunt gaan.