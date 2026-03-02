Deel dit: Share App Mail Tweet

Vrij nieuwe elektrische BMW kost 40.000 euro minder dan nieuw en rijdt erg goed

De BMW i4 is ongetwijfeld een goedrijdende elektrische auto. Desondanks heeft ook deze al een flink bedrag afgeschreven. Je kunt nu al occasions vinden voor minder dan 30.000 euro die nieuw meer dan 70 kostten.

Wil je een elektrische auto kopen, wees dan goed voorbereid en laat een accutest doen. Let wel, niet iedere check is goed. Deze tests kun je het best laten uitvoeren.

BMW i4

In bovenstaande video zie je dat de BMW i4 een echte rijdersauto is, maar dat zijn benzine-alternatief de liefhebber nog meer weet te boeien. Echter, een M440i van dezelfde generatie kost tweedehands minimaal 42.000 euro.

Dit kost een BMW i4 als occasion

De elektrische BMW i4 koop je vanaf iets meer dan 27.000 euro. Je hebt dan wel een auto met meer dan 200.000 kilometer op de teller, maar wel een eDrive40 met M-Sportpakket.

Voor kilometerstanden rond de 100.000 ben je tussen de 30.000 en 35.000 euro kwijt. Dat betekent dat ongeveer 50 procent van de auto al is afgeschreven.

Dit krijg je voor je geld

Wat krijg je dan voor dit geld? Vaak is dat een BMW i4 eDrive40. Dit is een achterwielaandrijver met 340 pk en 430 Nm aan koppel. Hij sprint van 0 naar 100 km/h in 5,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 190 km/h. Volgens de WLTP-meetmethode kom je op een acculading 590 kilometer ver. Laden van het 84 kWh-accupakket kan met maximaal 210 kW aan de snellader. Hierdoor is hij in 23 minuten van 20 naar 80 procent geladen.

Naast een behoorlijk snelle en goedsturende auto, krijg je ook een nette verschijning. Met een strak, Duits in- en exterieur. Wel kan het gebrek aan knoppen ergerlijk zijn, met name als je een oudere BMW gewend bent.

Aandachtspunten van de occasion

Over het algemeen blijkt de BMW i4 betrouwbaar en echt grote problemen hebben zich nog niet structureel voorgedaan. Let wel, de auto is ook nog vrij jong. Wel is van belang dat je de software goed test, weet hoe gezond de accu is en vooraf uitzoekt welke uitvoering en opties je wil hebben.

Bij BMW heb je veel personalisatiemogelijkheden. Zo kan een M-sportpakket een mooie upgrade zijn, maar wil je wellicht ook de betere M-sportremmen.