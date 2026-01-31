Deel dit: Share App Mail Tweet

Van deze occasion is de naam het spannendste aspect, maar hij is wel oerdegelijk

Je hebt een budget van 5.000 euro klaarstaan voor een auto. Je wilt geen speeltje, maar een verstandige middenklasser, waar je dagelijks op kunt vertrouwen. Hij moet een klein gezin kunnen vervoeren, prettig zijn in de stad en ook buiten de stad niet tegenvallen. De kilometerstand liever laag, want je wilt er nog jaren mee vooruit. Wij zetten drie gebruikte middenklassers voor je op een rij.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Degelijke goedkope occasion

Deze week gaan we op zoek naar degelijke occasions die praktisch genoeg zijn voor een klein gezin en ook in de stad fijn rijden. Ze mogen slechts 5.000 euro kosten. Vind je de Subaru Impreza niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en donderdag.

Subaru Impreza (2000 – 2007)

De tweede generatie Subaru Impreza voelt in het gezelschap van de tweede Focus en tweede Megane duidelijk ouderwets aan. Dat zie je aan het ontwerp en vooral aan het interieur, dat een jaren-negentig-gevoel oproept. Ook de ruimte achterin is krap. Wat deze occasion wél onderscheidt, is zijn vierwielaandrijving en degelijkheid. Dat eerste zorgt voor veel grip, vooral bij nat weer en bij het wegrijden. Hij heeft duidelijke rolneigingen in bochten, waardoor hij vooral voor mensen met een rustige rijstijl bedoeld is.

Voor maximaal 5.000 euro kun je maar een klein tweedehandsaanbod van de Subaru Impreza vinden. Voor dat bedrag staan er namelijk 10 occasions op Gaspedaal.nl te koop. De prijzen starten vanaf 1.500 euro voor schadeauto’s en modellen met veel kilometers/gebruikssporen. Vanaf ongeveer 3.500 euro krijg je een veel beter aanbod voorgeschoteld. Een bedrijf in Middelburg heeft een zwarte ‘GX’ voor 3.950 euro (2004, 147.915 km).

Technische aandachtspunten bij een Subaru Impreza

Eigenlijk zijn er vrij weinig aandachtspunten bij de Subaru Impreza te noemen, want hij is heel degelijk gebouwd. Daarom is het allerbelangrijkste bij dit model dat je de onderhoudsgeschiedenis goed bekijkt: met goed onderhoud blijft hij ook zo betrouwbaar. Let verder op schokkerig schakelen tijdens het rijden: dit kan duiden op slijtage van de transmissie en een versnellingsbak reviseren kost al duizend euro.

Welke van deze occasions is de beste koop?

Alle drie de occasions van deze week zijn geschikt als betaalbare middenklasser. De Subaru Impreza koop je vooral vanwege zijn vierwielaandrijving en degelijke bouw, maar hij is verouderd en rijdt saai. De Renault Megane biedt comfort en een eigen uiterlijk, maar scoort minder op ruimte en afwerking. Onze keuze valt op de Ford Focus. Hij is het meest in balans, biedt veel ruimte, rijdt het prettigst, is betrouwbaar en heeft het ruimste aanbod.