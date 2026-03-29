Voor 5.000 euro rijd je al deze hot hatch als eerste auto

Is de Peugeot 206 GTI een échte hot hatch? Sommigen zullen er hun neus voor ophalen, omdat hij het scherpe randje van sommige concurrenten mist. Daar staat tegenover dat zijn prijskaartje ervoor zorgt dat wie sportief wil rijden een occasion kan vinden.

De 206 GTI oogt compact en speels, met zijn ronde vormen en korte overhangen. Tegelijkertijd blijft het een vrij bescheiden verschijning. Geen overdreven spoilers of extreme lijnen, maar subtiele sportieve accenten die passen bij het karakter van de occasion. In de video hierboven haalt Autovisie-redacteur Stijn Kuster zijn racelicentie in een voor het circuit omgebouwde 206 GTI.

Peugeot 206 GTI als sportieve hatchback

Onder de kap van de voorwielaangedreven Peugeot 206 GTI ligt een atmosferische 2,0-liter viercilinder, die 136 pk levert. Daarmee voelt hij duidelijk sneller dan de standaard 206 (60 tot 110 pk), zonder overdreven heftig te worden. Verder heeft de occasion altijd een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De sprint van 0 naar 100 km/h verloopt in 8,4 seconden en de topsnelheid van deze occasion ligt op 210 km/h. Dat is vlot, maar niet uitzonderlijk. Waar de Peugeot 206 GTI vooral punten scoort, is in zijn lichte en wendbare karakter. In bochten voelt hij levendig en direct, al is hij minder scherp dan sommige rivalen uit die tijd.

Het onderstel van de occasion is comfortabel genoeg voor dagelijks gebruik, maar biedt tegelijk voldoende controle voor een sportieve rijstijl. Daarmee zit de Peugeot 206 GTI precies tussen sport en gebruiksgemak in.

Zoveel kost de hot hatch als occasion

Nieuw zat de Peugeot 206 GTI in een betaalbaar sportief segment. Inmiddels is hij als occasion erg toegankelijk geworden. Er staan momenteel 12 occasions te koop, waarbij de prijzen variëren tussen 1.499 en 9.999 euro. Hiertussen vind je veel exemplaren met hoge tellerstanden, schadeauto’s of GTI’s die verprutst zijn door te enthousiaste eigenaren. Wij kozen voor dit zilveren model uit 2002, dat in het Limburgse Brunssum voor 4.950 euro verkocht wordt. Hij heeft 153.352 kilometer op de klok.

Bekende aandachtspunten van een Peugeot 206 GTI

Er zijn meerdere kleine elektrische storingen bij de Peugeot 206 GTI bekend, dus controleer goed tijdens een testrit of al deze zaken werken. Een belangrijker probleem is de achteras. Hierbij kunnen na verloop van tijd de lagers in de draagarm worden aangetast door vocht en roest. Dit merk je tijdens een testrit aan kloppende geluiden terwijl je over drempels rijdt of dat de wielen zichtbaar niet uitgelijnd zijn. Meestal zijn sporen van bandenrubber, aan de binnenkant van de wielkasten, een indicatie dat er slijtage heeft plaatsgevonden.