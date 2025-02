Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor 25.000 euro rijd je al een grote, elektrische premium-occasion

De restwaardes van veel vroege elektrische auto’s lopen hard terug. De – terechte – invoering van wegenbelasting versterkt dit nog eens. Het is altijd goed juist tegen de trend in te denken en voor een acceptabel bedrag nú een flinke elektrische occasion te kopen.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrische auto voor maximaal 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een gebruikte elektrische auto voor maximaal 25.000 euro. Liever geen Tesla Model S? Neem dan een kijkje bij onze artikelen over de Audi e-Tron en Jaguar I-Pace.

Tesla Model S (2013 – heden)

Op twee faceliftjes na (2016, 2021) is de Model S al twaalf jaar ongewijzigd in productie. Een ouder exemplaar is dus nog steeds vrijwel identiek aan een gloednieuwe.

De Model S rijdt comfortabel, vooral op lange ritten. Het verbruik ligt iets boven de 20 kWh/100 km. In de praktijk bedraagt de actieradius zo’n 325 km. In stadsverkeer is de Model S erg onoverzichtelijk. Het centrale scherm vraagt wat voorstudie, maar werkt erg prettig.

De voorstoelen zijn vrij hard. De achterbank is voor volwassenen te vlak en de hoofdruimte achterin is bescheiden. De bagageruimte is gigantisch (793 liter!).

Er is véél aanbod. Voor dit budget komen we niet eens uit bij de goedkoopste uit de vroegste bouwjaren, maar bij de grijze 75 Base (2017, 140.000 km) voor € 24.995 bij een autobedrijf in Achterveld.

Let hierop bij deze occasion

Heel goed: als de laadkabel niet los wil komen, kan die met een palletje in de auto alsnog worden ontkoppeld. Als een niet-originele kabel wordt gebruikt, komt dit vaker voor. De verbinding tussen de wissermotor en de ruitenwissers schiet weleens los.

De 12V-accu van een Model S kan leeg raken als de auto wat langer stilstaat. De deuren gaan dan niet open en de auto ‘start’ ook niet. Die accu heeft ook niet het eeuwige leven. Om daar bij te komen, moet een groot deel van het front worden gedemonteerd.