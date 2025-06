Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor 2.500 euro is deze occasion het toppunt van betrouwbaarheid

Joepie, je hebt net je rijbewijs behaald! Door je zaterdagbaantje naast je studie heb je een paar duizend euro gespaard en je pa wil je best een beetje helpen. Tijd voor je eerste occasion. Het moet wel een leuk ding zijn en weinig kosten in het gebruik. Budget? Maximaal 2.500 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 2.500 euro

Voor maximaal 2.500 euro is er tweedehands genoeg te vinden, zoals de nuchtigere en betrouwbare Toyota Yaris. Liever wat meer sjeu? Dan raden we de charmante Fiat Panda of vlot ogende Suzuki Swift aan.

Toyota Yaris (2005 – 2011)

Grappig: net als bij de Suzuki Swift is deze tweede generatie van de Yaris veel leuker dan de eerdere. Deze oogt veel beter en het is natuurlijk wel een echte Toyóta, met alles waarvoor die naam staat.

Hij rijdt ook prima, maar de 1,3 liter-motor heeft wel de voorkeur boven de 1,0, tenzij je alleen stadsverkeer rijdt.

Prima stoelen, een fijn schakelende zesbak, die ook zorgt voor een laag geluidsniveau, en volop opbergvakken behoren tot de sterke punten. Een 1,3 rijdt gemiddeld 1 op 15.

Er is nog niet zóveel aanbod voor dit budget, de meeste zijn duurder. In Boxtel vinden we bij een autobedrijf een keurige, zilvergrijze driedeurs 1,3 ‘Sol’ (2006, 171.000 km) voor € 2.450.

Let hierop bij deze occasion

De Yaris start alleen met ingetrapte koppeling. Bij het linkerpedaal zit een schakelaar die dit regelt. Het komt weleens voor dat die schakelaar blijft hangen of gewoon stuk gaat. De Yaris start dan niet. Dat is meestal ter plaatse op te lossen.

In het ergste geval wordt die schakelaar ‘doorverbonden’, maar er moet wel een keer een nieuwe in. Dat is echt alles, de Yaris onderschrijft weer eens de uitstekende kwaliteit waarom Toyota bekend staat.