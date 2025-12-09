Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbaar, betrouwbaar en ruim: deze stationwagen is de ideale wintersport-occasion

Het wintersportseizoen is begonnen! Wij kunnen niet wachten om weer richting de Alpen te scheuren. Maar met welke auto? Misschien is deze Volvo XC70 wel de perfecte occasion om mee op wintersport te gaan.

De Zweedse stationwagen heeft alles wat je als wintersporter verlangt. Genoeg ruimte voor ski’s en snowboards, een betrouwbare motor en vierwielaandrijving om je de berg op de sleuren. Bovendien is de stationwagen als occasion erg betaalbaar. Zorg wel dat je deze (ongeschreven) regels kent voordat je richting de bergen koerst.

Volvo V70 Cross Country werd Volvo XC70

We hebben het over de XC70 op basis van de tweede generatie V70, die rond de eeuwwisseling verscheen. Het is dus al een oudje. In eerste instantie luisterde dit model naar de naam V70 Cross Country, later werd hij omgedoopt tot XC70. Ondanks zijn leeftijd kun je er nog goed mee voor de dag komen.

Hoewel de XC70 met vijfcilinder dieselmotor te krijgen is, zal dat vanwege ons belastingklimaat voor slechts een enkeling interessant zijn. De meesten zijn dus aangewezen op de benzinemotoren. In het begin was dit een 2,4-liter turbovijfcilinder (200 pk), later werd het een 2.5 (210 pk).

Betrouwbare auto voor de wintersport

De vijfcilinder is vrij robuust, evenals het Haldex-vierwielaandrijvingssysteem in de latere modellen. Een auto waarmee je onbezorgd richting de wintersport kun cruisen. Het enige grote minpunt is zijn verbruik. Voor de vijftraps automaat geeft Volvo een verbruiksscore op van 1 op 8,8. De vijftraps handbak is met 1 op 9,6 iets zuiniger. Maar goed, dat moet je in de praktijk nog maar zien te halen. Dat maakt het een prijzig ritje naar de wintersport.

Wel rijd je ontzettend comfortabel. Je zit in deze Volvo niet op stoelen, maar op zetels. Sterker nog: fauteuils! En ja, de meeste exemplaren zijn voorzien van stoelverwarming. Wel zo lekker op de wintersport. Hoewel het schermpje bovenop het dashboard flink verouderd is, tref je aan boord van deze occasion nog wel lekker veel fysieke knoppen. Zo zien we het graag.

Betaalbare occasion

Het is dan wel een zuipschuit, maar het voordeel is dat deze Volvo’s in de aanschaf zeer voordelig zijn. Ze beginnen al bij minder dan 3.000 euro. In die prijscategorie tref je vooral occasions met torenhoge kilometerstanden. Maar goed, dat laat wel zien dat deze Volvo’s dat op hun dooie gemak halen. Exemplaren met tellerstanden rond de 200.000 kosten je zo’n 10.000 euro.

Tijdens de wintersport komt de hogere bodemvrijheid van de Volvo XC70 wellicht van pas (al kun je ook met een hypercar van 3 miljoen euro door de sneeuw banjeren). In ons aangeharkte en strak geasfalteerde Nederland zul je dat misschien niet nodig hebben. Hier kun je ook uit de voeten met een lagere Volvo. Bijvoorbeeld het sportieve topmodel: de V70 R. In onderstaande Occasion Battle neemt die stationwagen het op tegen een andere sportieve Zweed.