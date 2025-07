Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen-occasion verbruikt maar 5 euro brandstof per 100 kilometer

Wil je echt zuinig rijden? Kies dan voor de spotgoedkope Volkswagen Lupo 3L-occasion. Waarom hij 3L heet? Omdat het autootje slechts drie liter brandstof per 100 kilometer verbruikt.

De Volkswagen Lupo kwam eind vorige eeuw op de markt. Het model werd geleverd met zowel drie- als viercilinders. De sterkste uitvoering is de GTI met 125 pk, de meest eigenaardige is de 1.2 TDI 3L.

Eén liter brandstof per 33,3 kilometer

Die heeft, zoals de naam al verraadt, een 1,2-liter turbodieselmotor voorin liggen. Het driecilindertje produceert 61 pk en 140 Nm trekkracht. Leuk, maar het draait bij deze occasion om heel wat anders, namelijk het verbruik.

De Volkswagen Lupo 1.2 TDI 3L verbruikt op papier gemiddeld 1 op 33,3. Dat betekent dat het dieseltje slechts drie liter brandstof per honderd kilometer drinkt. Dat vertaalt zich op dit moment naar nog geen vijf euro aan diesel.

Dat lukt deze occasion mede dankzij zijn lage gewicht. Meer dan andere Volkswagen Lupo-uitvoeringen maakt de 1.2 TDI 3L gebruik van aluminium. Ook zijn allerhande zaken weggelaten. Zo hebben de 3L’s geen reservewiel, elektrisch bedienbare ramen of centrale deurvergrendeling. Dit alles bespaart een hoop gewicht, waardoor deze zuinige Lupo slechts 803 kilogram weegt.

Wegenbelasting

Dat lage gewicht kent nog een voordeel: namelijk een relatief behapbaar wegenbelastingtarief. Door dieselrijders te straffen met flinke wegenbelasting, wordt het rijden in dieselauto’s in Nederland sterk ontmoedigd.

Door het lage gewicht valt de kleine 200 euro (exclusief een eventuele fijnstoftoeslag) aan motorrijtuigenbelasting nog enigszins mee. Althans, in vergelijking tot zwaardere dieselauto’s. Het is nog steeds een flinke som geld, maar veel wordt goedgemaakt door de lage verbruikskosten. Nadeel blijft wel dat je met emissieklasse 3 in veel milieuzones niet welkom bent.

Volkswagen Lupo 1.2 TDI 3L als goedkope occasion

Kom je toch nooit in die milieuzones en rijd je veel kilometers, dan kan de Volkswagen Lupo 1.2 TDI 3L een interessante occasion voor jou zijn. Veel staan er niet te koop, maar de twee exemplaren die op Gaspedaal.nl te vinden zijn, kosten slechts 995 en 1.250 euro. Hoewel de 3L-variant enkel met vijftraps automaat kwam, is een van de twee occasions omgebouwd naar een handbak.