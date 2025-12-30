Deel dit: Share App Mail Tweet

Vijfcilinder in een Italiaanse coupé? Met deze occasion haal je veel plezier in huis als hij goed is verzorgd

De Fiat Coupé Turbo draait om emotie, design, prestaties en zijn bijzondere motorblok. Als occasion spreekt hij liefhebbers aan, die autorijden nog zien als beleving. Wat betreft de naam van deze auto, is het eigenlijk Coupé Fiat Turbo. Maar iedereen kent de auto als de Fiat Coupé en daarom zullen we in dit verhaal ook zo naar de auto refereren.

Dat uitgesproken karakter verklaart ook waarom de Fiat Coupé Turbo nooit een allemansvriend is geweest. Het ontwerp van Chris Bangle, gecombineerd met details van Pininfarina, oogt vandaag de dag nog altijd opvallend. Dat maakt de auto geliefd bij liefhebbers, maar minder interessant voor een breed publiek. Als occasion is hij daarom relatief goedkoop, maar je moet wel goed zoeken voor een mooi exemplaar.

Italiaanse coupé met uitgesproken uiterlijk

De Fiat Coupé Turbo verscheen halverwege de jaren negentig en was direct herkenbaar. De scherpe lijnen, ronde koplampen en metalen strip over het dashboard geven de auto een geheel eigen identiteit. Binnenin vallen de met de carrosseriekleur meegespoten details direct op. De Turbo Plus-versie voegt daar grotere remmen en subtiele uiterlijke extra’s aan toe.

Waar de reguliere Coupés een 1,8- of 2,0-liter viercilinder kregen, vind je onder de motorkap van de Fiat Coupé Turbo een geblazen 2,0-liter vijfcilinder. Dit motorblok leverde 220 pk en zorgde voor aardig indrukwekkende prestaties, zeker voor zijn tijd. Denk aan een standaardsprint van 6,5 seconden en een topsnelheid van 250 km/h. Vooral het karakter van dit motorblok is mooi. Hij pakt soepel op en laat hoog in de toeren een rauw, bijna exotisch geluid horen. Het vermogen gaat via een handgeschakelde vijfbak en de voorwielen naar het asfalt, wat bij stevig accelereren vraagt om een vaste hand aan het stuur van de occasion.

Fiat Coupé Turbo als liefhebbersoccasion

In de basis is de techniek van de Fiat Coupé Turbo degelijk, maar er zijn wel wat zaken om op te letten bij de aanschaf van een occasion. Het allerbelangrijkste is dat de auto een sluitende onderhoudshistorie heeft; dit is namelijk een betere indicatie voor hoe de auto is behandeld, dan een lage kilometerstand. Controleer verder bij een testrit op roestplekken, vooral rond subframes en onder de carrosserie.

Let er ook direct op dat de auto soepel schakelt; een slippende transmissie wijst soms op een dure revisie. Als er verder rook uit de uitlaat komt, na een warme start, duidt dit misschien op een olielekkage bij de turbo. Wees hier op tijd bij, want een turbo zonder olie blaast zichzelf op en kost meestal honderden euro’s om te vervangen.

Zoveel kost een occasion

De ‘Turbo Plus’-variant van de Fiat Coupé Turbo (zoals te zien in de video van testredacteur Peter Hilhorst) is een redelijk zeldzame verschijning als tweedehandsauto. Momenteel staan er namelijk maar drie occasions te koop op Gaspedaal.nl. Voor 5.000 euro heb je er eentje die er goed uitziet, maar hier zit een adder onder het gras. Dit is namelijk een opknapproject, waar nog best veel aan moet gebeuren. Als je het dubbele daarvan betaalt krijg je een showauto, waar duidelijk ‘Boyracer’-invloeden in terug te vinden zijn en die niet zou misstaan in een vroege Fast & Furious-film.

Wij kozen voor een iets rustiger uitziende Fiat Coupé Turbo. Dit gele model staat in het Friese Surhuisterveen te koop voor 14.950 euro. Zijn bouwjaar is 1995 en de tellerstand staat op 188.727 kilometer. Er is geen kenteken bekend en daarom konden wij zijn historie niet controleren bij de RDW. Check dus zelf de onderhoudsgeschiedenis van de occasion.