Deel dit: Share App Mail Tweet

Vijf vergeten betaalbare Amerikaanse occasions zijn erg uniek

Zwem je het liefst tegen de stroom in, ben je niet bang om op te vallen en hou je ook nog van Amerikaanse auto’s? Dan is een van deze vijf vergeten maar toch betaalbare occasions wat voor jou.

Betaalbaar is natuurlijk relatief. Houdt bij (een deel) van deze occasions rekening met hoge terugkerende vaste kosten, een fors brandstofverbruik en onderhoud dat duurder is dan bij een gemiddelde compacte auto.

Vijf opvallende Amerikaanse occasions

Autovisie ging op zoek naar twee knotsgekke Amerikaanse occasions en vond een Plymouth Prowler en een Chevrolet SSR. In onderstaande video kijken we welke de leukste is.

Vind je deze twee auto’s niets? Dan hebben we nog vijf andere opties voor je.

Chrysler Crossfire

Vergelijkbaar met de Prowler, maar een stuk minder exotisch, is de Chrysler Crossfire (2003-2007). De vier meter lange Amerikaan deelt zijn techniek met de eerste generatie Mercedes SLK en is geleverd als coupé en cabriolet. Als SRT6 haalt de Crossfire 335 pk uit zijn 3,2-liter V6.

De overige modellen maken gebruik van dezelfde motor, maar dan zonder compressor, waardoor ze minder vermogen hebben: 218 pk. Als occasion is de Crossfire niet duur, met prijzen tussen de 4.000 en 10.000 euro.

Dodge Ram SRT-10

De Dodge Ram SRT-10 is op een heel andere manier uniek dan de Chevrolet SSR. Achter zijn imposante grille ligt de 8,3-liter V10 uit de Viper, die een vermogen van 507 pk en 712 Nm levert. De meer dan 2.300 kilo wegende pick-up bereikt er een topsnelheid van 248 km/h mee en kan in 4,9 seconden van stilstand naar 60 mph (97 km/h) sprinten.

De Ram SRT-10 is van 2004 tot en met 2006 gebouwd. Als occasion zijn ze verrassend betaalbaar, met prijzen van 20.000 tot 25.000 euro.

Ford Thunderbird

Net als de SSR en de Prowler is de elfde generatie Ford Thunderbird nooit officieel in Nederland geleverd. Hij staat op het platform van de Jaguar S-type en Lincoln LS, wordt aangedreven door een 3,9-liter Jaguar-V8 met 252 pk en is alleen geleverd met een vijftraps automaat.

Ford stopte al na vier jaar met de productie van de Thunderbird (2001-2005), want de verkopen vielen zwaar tegen (68.098 stuks). Als occasions kun je de 4,7 meter lange cabriolet voor tussen de 15.000 en 25.000 euro vinden.

Lincoln Blackwood

Nog enige gradaties zeldzamer dan de Chevrolet SSR is de Lincoln Blackwood, die slechts van 2000 tot en met 2002 werd gebouwd en waarvan in totaal zelfs maar 3.383 stuks zijn verkocht.

Het model was een poging om de Ford F-150 een premium uitstraling te geven, met de neussectie van de Lincoln Navigator en een laadbak die aan de buitenkant is afgewerkt met nephout. We komen er in heel Europa maar één tegen, waarvoor de verkoper slechts 15.000 euro vraagt voor de occasion.

Pontiac Solstice

Van de Opel GT waren ook twee Amerikaanse varianten: de Saturn Sky en de Pontiac Solstice. Van die laatste staat er op het moment van schrijven één te koop in Nederland. Bij de oosterburen is hij met vijf exemplaren slechts marginaal dikker gezaaid.

De prijzen liggen daar tussen 10.000 en 14.000 euro). Als 2.4 is de Solstice 179 pk sterk, de latere GPX heeft een 2,0-liter turbomotor die 264 pk genereert. Van 2005 tot en met 2010 bouwde Pontiac zo’n 64.000 roadsters en slechts 1.266 coupés.